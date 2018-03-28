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«Ботаника» и «Тургеневский бережок»: Муромский назвал лидеров голосования
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«Ботаника» и «Тургеневский бережок»: Муромский назвал лидеров голосования 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Результаты голосования по выбору общественных территорий, которые будут реконструированы в 2018 году, накануне, 27 марта, на рабочем совещании обнародовал глава администрации Александр Муромский.
В тройку победителей рейтингового голосования вошли: парк «Ботаника» (2-я очередь) — 31 тыс. 871 голосов, бульвар Победы (2-я очередь) — 25 тыс. 866 голосов и «Тургеневский бережок», территория рядом с памятником Ивану Тургеневу между Городским и Детским парками, — 20 тыс. 402 голосов.
Эти общественные пространства будут благоустраиваться в этом году в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
По информации Муромского, в голосовании приняли участие 41 тыс. 809 орловцев. Им предстояло сделать выбор из восьми общественных территорий:
— сквер Дворянское гнездо; — парк Ботаника (2-я очередь); — Городской парк культуры и отдыха; — площадь Юности; — Детский парк (1-я очередь); — бульвар Победы (2-я очередь); — сквер «Тургеневский бережок»; — историко-литературный квартал в границах ул. 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулка Георгиевского.
Сити-менеджер дал поручение обеспечить трём избранным территориям своевременную подготовку конкурсной документации и завершить проверку достоверности проектно-сметной стоимости и провести конкурс по выбору подрядной организации.
Муромский отметил, что город Орел получил дополнительную возможность для благоустройства мест общего пользования. В рамках межбюджетных трансфертов город получит дополнительно 250 млн рублей федеральных средств, которые будут направят на благоустройство областного центра.
Сообщение «Ботаника» и «Тургеневский бережок»: Муромский назвал лидеров голосования появились сначала на РИА 57.
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