В Карелии начнут выплачивать пособия напрямую из Фонда соцстрахования 

Жители смогут получать материнские пособия и больничные даже в том случае, если их организация является банкротом и не платит зарплату.
Правительство РФ разработало законопроект, предлагающий включить еще несколько регионов в реализацию пилотного проекта «Прямые выплаты». Об этом сообщает «Парламентская газета».
В частности, практику прямых выплат пособий из Фонда социального страхования с 1 июля 2018 года предлагают распространить на Кабардино-Балкарскую Республику, Карелию, Северную Осетию — Аланию, Тыву, Костромскую и Курскую области. Таким образом, с 1 июля в пилотном проекте, который реализуется с 2011 года, будут участвовать 39 регионов.
Отмечается, что проект направлен на осуществление страховых выплат непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования. Пособия выплачиваются напрямую из фонда, минуя работодателя. Жители ряда регионов смогут получать материнские пособия и больничные, даже если их работодатель является компанией-банкротом, которая не платит зарплату.
С 1 января 2021 года ФСС перейдет на прямые выплаты и будет делать это в течение трех лет для минимизации нагрузки на бизнес.
По материалам: ptzgovorit.ru