В Карелии начнут выплачивать пособия напрямую из Фонда соцстрахования

Жители смогут получать материнские пособия и больничные даже в том случае, если их организация является банкротом и не платит зарплату.

Правительство РФ разработало законопроект, предлагающий включить еще несколько регионов в реализацию пилотного проекта «Прямые выплаты». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что проект направлен на осуществление страховых выплат непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования. Пособия выплачиваются напрямую из фонда, минуя работодателя. Жители ряда регионов смогут получать материнские пособия и больничные, даже если их работодатель является компанией-банкротом, которая не платит зарплату.

С 1 января 2021 года ФСС перейдет на прямые выплаты и будет делать это в течение трех лет для минимизации нагрузки на бизнес.