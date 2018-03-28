В России могут увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Отметим, что кабмин внес в Государственную думу проект закона об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на воздушном транспорте. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Так, предлагается усилить ответственность за невыполнение лицами распоряжений командира судна, а также за другие противоправные деяния на борту самолета.

Также документ вводит административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства.