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Саратовцев испугал человек на крыше многоэтажки в Солнечном поселке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Саратовцев испугал человек на крыше многоэтажки в Солнечном поселке 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Жители поселка Солнечный Саратова вчера увидели странную картину: по краю крыши в очень опасном месте прогуливался человек. По виду молодой парень бродил по парапету 10-этажки № 1 на улице Бардина. Очевидцы подметили, что на краю крыши он пробыл не менее 20 минут. На место соседи взвали экстренные службы. Но молодой человек сбежал от переполоха. Пользователи группы «Саратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте» в комментариях предупредили соотечественников о том, что весна — сложное и неспокойное время, в том числе и для психики.
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