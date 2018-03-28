Саратовцев испугал человек на крыше многоэтажки в Солнечном поселке 

Жители поселка Солнечный Саратова вчера увидели странную картину: по краю крыши в очень опасном месте прогуливался человек. По виду молодой парень бродил по парапету 10-этажки № 1 на улице Бардина. Очевидцы подметили, что на краю крыши он пробыл не менее 20 минут. На место соседи взвали экстренные службы. Но молодой человек сбежал от переполоха. Пользователи группы «Саратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте» в комментариях предупредили соотечественников о том, что весна — сложное и неспокойное время, в том числе и для психики.