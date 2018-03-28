Крым поразил «финских пионеров» своими строительными проектами

Финляндии , в городе Вантаа , состоялся круглый стол, за которым члены финской делегации, посетившей Крым во время выборов Президента Российской Федерации, рассказали своим соотечественникам о ситуации на полуострове. Об этом «Парламентской газете» сообщил руководитель финской делегации в Крыму, политолог и правозащитник Йохан Бекман.

«Наша группа состояла из десяти храбрых «пионеров». Поездку организовало Российско-финское общество дружбы. Мы ехали на автобусе из Хельсинки прямо в Пулково, в Санкт-Петербург . Оттуда полетели в Симферополь , где еще 2,5 часа на автобусе до Ялты», — рассказала участникам круглого стола член правления известной в Финляндии организации «Защитники Мира» Марьялииса Сиира (Marjaliisa Siira).

В ходе поездки финны проехали сотни километров по всему полуострову, посетили Ялту, Севастополь и Симферополь. «Никакой „оккупации“ не видели. Никаких солдат, никаких блокпостов, никаких танков, никаких охраняемых зданий», — отметила финская правозащитница.

Как рассказали члены делегации своим соотечественикам, из-за санкций ни один западный туроператор не может организовывать поездки в Крым, там не работают западные банковские карты, тем не менее, регион успешно развивается. «Скоро будет готов мост протяжённостью 19 км через Керченский пролив — открывается к Дню Победы, на 6 месяцев раньше запланированного, — рассказала Сиира. — В Крыму наблюдается активность и вера в будущее. Строительных проектов много и после Керченского моста: например, в Симферополе строится огромная мечеть для крымских татар». В ближайшее время финны намерены организовать новую поездку на полуостров.