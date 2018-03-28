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Крым поразил «финских пионеров» своими строительными проектами
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Крым поразил «финских пионеров» своими строительными проектами 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Финляндии, в городе Вантаа, состоялся круглый стол, за которым члены финской делегации, посетившей Крым во время выборов Президента Российской Федерации, рассказали своим соотечественникам о ситуации на полуострове. Об этом «Парламентской газете» сообщил руководитель финской делегации в Крыму, политолог и правозащитник Йохан Бекман.
«Наша группа состояла из десяти храбрых «пионеров». Поездку организовало Российско-финское общество дружбы. Мы ехали на автобусе из Хельсинки прямо в Пулково, в Санкт-Петербург. Оттуда полетели в Симферополь, где еще 2,5 часа на автобусе до Ялты», — рассказала участникам круглого стола член правления известной в Финляндии организации «Защитники Мира» Марьялииса Сиира (Marjaliisa Siira).
В ходе поездки финны проехали сотни километров по всему полуострову, посетили Ялту, Севастополь и Симферополь. «Никакой „оккупации“ не видели. Никаких солдат, никаких блокпостов, никаких танков, никаких охраняемых зданий», — отметила финская правозащитница.
Как рассказали члены делегации своим соотечественикам, из-за санкций ни один западный туроператор не может организовывать поездки в Крым, там не работают западные банковские карты, тем не менее, регион успешно развивается. «Скоро будет готов мост протяжённостью 19 км через Керченский пролив — открывается к Дню Победы, на 6 месяцев раньше запланированного, — рассказала Сиира. — В Крыму наблюдается активность и вера в будущее. Строительных проектов много и после Керченского моста: например, в Симферополе строится огромная мечеть для крымских татар». В ближайшее время финны намерены организовать новую поездку на полуостров.
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