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Омское «Спецавтохозяйство» наконец решило закупить корм для собак
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Омское «Спецавтохозяйство» наконец решило закупить корм для собак 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омское «Спецавтохозяйство», которое занимается отловом, временным содержанием и умерщвлением безнадзорных собак, объявило аукцион на поставку сухого корма для животных, пишет «Новый Омск». Учреждение намерено приобрести 8000 кг сухого корма на 500 000 руб.
Как неоднократно писали омские СМИ, собак в «усыпалке» держат 10 дней, потом отправляют на смерть, хотя по закону должны содержать полгода. В «Спецавтохозяйстве» объясняют убийство животных тем, что им не хватает бюджетного финансирования на содержание животных. Однако в феврале прокуратура потребовала найти недостающие средства. Видимо, они всё же появились.
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