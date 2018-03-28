Омское «Спецавтохозяйство» наконец решило закупить корм для собак

Омское «Спецавтохозяйство», которое занимается отловом, временным содержанием и умерщвлением безнадзорных собак, объявило аукцион на поставку сухого корма для животных, пишет «Новый Омск». Учреждение намерено приобрести 8000 кг сухого корма на 500 000 руб.