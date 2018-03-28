Пожар в Кемерове должен стать рубежом подобно гибели «Курска»

Трудно сохранять голову холодной, когда речь о десятках заживо сгоревших детях, целых семьях и школьном классе… Вместе с Кемерове от ужаса содрогнулась вся страна.

За последние годы случались страшные пожары, с десятками жертв и дикими нарушениями. Но в «Зимней вишне» стряслось что-то немыслимо ужасное — умирали и задыхались дети, беспомощные маленькие люди, которым жить и жить. Горело наше будущее. В мирное время. В воскресный день.

Центр для развлечений в мгновение превратился в капкан. Когда дети звонят родителям: «Мы горим! Мы не можем выйти! Спасите! Прощайте!», а те никак не могут их спасти — это то, что не имеет право на повторение.

Грош цена всем международным успехам и победам в борьбе с терроризмом, если в мирной жизни обычный поход в кино может обернуться неописуемой катастрофой.

Никакой рост ВВП и прочих макроэкономических показателей не заменят нам бездарно утерянные жизни десятков граждан. Не совершить российскому государству мощного рывка, пока каждая коробка с магазинами является потенциальным кладбищем, и никто ни за что не отвечает.

И только внутренняя мобилизация миллионов способна качественно изменить страну, превратить каждого из нас в хозяина жизни. Надпись на ставшей мемориальной скамейке в Кемерово «Дети, простите нас!» требует продолжения: «Мы сделаем всё, чтобы это не повторилось!»

Трагедия в Кемерове должна стать рубежной, когда все — и власть, и народ, от рядовых сотрудников до владельцев предприятий и министров — скажут: всё, хватит терпеть! преступная халатность и безответственность недопустимы!

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове это точка подобная гибели подлодки «Курск»: тогда, в августе 2000 года, всем стало ясно, что дальнейшее положение дел в стране, где военные влачат нищенское состояние, — грозит общей катастрофой и нетерпимо. После гибели «Курска» и началось восстановление вооружённых сил и самой государственности.

Ответ на трагедию 25 марта 2018 года должен стать таким же системным и масштабным, каким был ответ на трагедию в Баренцевом море: общенациональный курс на ужесточение ответственности и установлению справедливости, но только уже в гражданской сфере, в обществе.

Пора действовать жёсткими методами и перестать либеральничать. Первым делом необходимо:

— выявить и предъявить максимальное обвинение всем причастным к противопожарной безопасности: ответственному в торговом комплексе, по району, городу, сотрудникам надзорных ведомств, охраны и тем, кто зачем-то закрыл двери кинозала (если они действительно были закрыты);

— выявить и предъявить максимальное обвинение всем, кто принимал здание к эксплуатации — ответственным чиновникам в руководстве города, области, федеральных органах власти, в том числе МЧС . Не жалеть никого, кто хоть как-то причастен к нарушениям;

— выявить и предъявить максимальное обвинение всем, кто руководил строительством и использовал легко воспламеняющиеся материалы. Объявить на всю страну, что конкретно и как «оптимизировали» расходы подрядчики, запретить подобные фокусы;

— привлечь к процессу главного бенефициара здания. Если откажется приезжать из Австралии , запросить по линии Интерпола , арестовать всё имущество, при реализации раздать средства пострадавшим;

— сделать процесс открытым и показательным, с участием всех пострадавших семей. Пусть виновные всех уровней смотрят в глаза и отвечают перед людьми, не только перед законом;

— провести жёсткую общефедеральную проверку на предмет нарушения безопасности не только развлекательных центров, но всех коммерческих организаций, работающих с людьми — в сфере услуг и торговли, туризма, транспорта. Грубейших нарушителей наказать максимальными штрафами вплоть до уголовных дел;

— вывести все крупные коммерческие организации такого типа из категории малого бизнеса и заставить устранять нарушения вплоть до переделки конструкции помещения;

— выявить конечных бенефициаров таких объектов и организаций. От тех из них, кто находится в офшорах, потребовать выйти оттуда в кратчайший срок. В случае отказа от деофшоризации арестовать объекты и другую собственность, продать, а некоторые переделать в образовательные и культурные учреждения.

Кроме того, нужны системные меры и изменения законодательства по ужесточению ответственности за преступную халатность или намеренное неисполнение обязанностей — как в особенности чиновников, так и бизнесменов, и всех граждан.

Как бы не избегал Путин подобных кампаний, как бы не опасался превращения их в огульные репрессии, мобилизовать элиту и страну без этого невозможно.

России необходим гораздо менее либеральный уголовный кодекс, надо прекратить постоянные послабления, заигрывания и прочие «каникулы». Должна быть ужесточена ответственность за системные нарушения, и она должна стать одинаковой для всех — независимо от статуса, финансового состояния или прежних заслуг.

Но и этого недостаточно. Никакая вина конкретного негодяя — будь то ответственный за пожарную охрану, сотрудник надзорных органов, ушлый предприниматель или продажный чиновник — не способна объяснить, почему всё чаще и в более жёстких формах проявляются системные проблемы.

Почему новые многоэтажки уже через пять лет превращаются в старые, а из аварийных домов нередко переселяют в ещё более аварийные. Почему новые лифты ломаются чаще, чем старые, а иногда и вовсе срываются в шахту, убивая пассажиров.

Почему в продуктах питания всё меньше натуральных веществ, а после обновления водопровода вода из крана льётся худшего качества. Почему в дорогих ресторанах можно легко отравиться от нарушения элементарной гигиены, а в детских садах — что государственных, что частных — детей кормят нездоровой дешёвой едой.

Почему авиапилоты пашут как египетские водители маршруток, отрабатывая без перерыва один рейс за другим, а потом оказывается, что командир экипажа был без должной квалификации.

Почему таксисты не гнушаются зарабатывать на горе, а инженер-строитель космодрома не стыдится пилить деньги на стратегически важном для страны объекте, рискуя интересами страны и жизнью людей.

Каждый день каждый из нас подвергается неожиданной опасности, при этом сам будучи виновным отчасти.

Главная причина всего этого безобразия — в деградации нравственности, в господстве потребительского эгоизма, корысти и алчности над совестью. Профанация и имитация всё больше подменяют порядочное исполнение своих обязанностей, а получение прибыли и выгода становится мерилом эффективности.

Низкая ответственность за свою работу перед другими стала бичом современного общества, и не только в России.

Было такое распространённое и укоренённое в веках понятие — сделать на совесть. То есть так, чтобы потом не было совестно за сделанное.

Это чувство прямой личной связи тебя и «другого», доверившегося твоему профессионализму, бесценно и не выражается в деньгах. Оно и формирует то взаимное доверие, что скрепляло и сплачивало традиционные общества.

Работать на совесть давно стало не модным. Это не приносит дохода. Зато из-за совести можно попасть в изгои, а то и подохнуть с голоду. Всё больше тех, кто работает либо спустя рукава, либо напоказ — но и в том и другом случае исключительно ради денег.

Это сразу же и повсюду приводит к халтуре — от разработки законов до строительства космодромов, и уж тем более в сфере развлечений и ритейла, где главное массовость, быстрая доходность и оптимизация. ТРК «Зимняя вишня» не исключение, а типичный пример такого порочного подхода.

Весь мир и Россия стоят на пороге переосмысления принципов общественного устройства.

Запрос на справедливость и равную ответственность всех перед всеми колоссальный и становится всё острее — от Волоколамска до Каталонии.

Бездушный экономикоцентризм и потребительский эгоизм вынуждены будут уступить место такому типу хозяйственного мышления, где центральное место займёт общественное благо, справедливое (не уравнительное) распределение ресурсов и возможностей. И это не пустые благожелательные словеса, от которых нынешним хозяевам жизни легко отмахнуться, но реальная острая потребность миллионов, как единственная возможность избежать общемировой катастрофы.

Россия, русская мысль и культура, обязаны дать ответ на этот запрос-вызов, сформулировать новые справедливые правила и ценности. Реализовать их.

Однако начать надо с простого — наказать виновных в Кемерово и навести жёсткий порядок во всех тех сферах, где всегда под угрозой жизни сотен тысяч людей.

Особенно младших из них, ради которых мы все и живём.