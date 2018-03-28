10 успешных женщин-новаторов из Азии моложе 30. Рейтинг Forbes

Forbes опубликовал ежегодный список 30 лучших новаторов моложе 30, который насчитывает 300 молодых людей из 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включающего Азербайджан Северную Корею . Попавшие в рейтинг участники представляют более десятка сфер, среди которых технологии, здравоохранение, спортивная индустрия, ритейл, электронная коммерция и другие. Одну треть списка составляют женщины, мы выбрали десять из них, чьи проекты призваны делать мир лучше.

1) Чанг Ли (29 лет), сооснователь SoundAI Technology

В 2016 году Чанг основала инновационную компанию, специализирующаяся на передовых технологиях акустики и искусственном интеллекте. Компания создает машины, которые могут как имитировать, так и распознавать голоса, подбирать индивидуальный аудио-дизайн для различного рода устройств, включая робототехнику.

В прошлом году компания смогла привлечь около $15 млн от инвесторов, в том числе китайского оператора поисковой системы Baidu , лизинговой компании Linkong в Гонконге и китайской инвестиционной компании FreesFund.

2) Стефани Си (29 лет), основатель Thinking Machines

В 2015 году Стефани запустила научный стартап, цель которого была создать системы искусственного интеллекта, которые бы помогали компаниям, работающим в социальном секторе, принимать наиболее взвешенные решения на основе данных.

Офисы компании расположены в Маниле, Филипиннах, Сан-Франциско и Калифорнии.

Одним из ярких примеров работы организации является проект, помогающий бороться с пробками в Маниле. Компания предоставляет правительству все данные из навигационного приложения Waze.

3) Клэр Мюррей (29 лет), заместитель директора по развитию LeapFrog Investments

Клэр работает в частной акционерной компании LeapFrog, она курирует стратегические инициативы, способствующие социальным изменениям в Азии и Африке.

Компания придерживается принципа «прибыль с целью» и инвестирует в предприятия, которые предоставляют критически важные финансовые и медицинские услуги для людей с низким доходом, многие из которых практически выживают меньше, чем на $10 в день.

4) Рейхан Джамалова (15 лет), основатель Rainergy

Рейхан придумала, как собрать дождевую воду и переработать ее в электроэнергию с минимальными выбросами углекислого газа в атмосферу. Она спроектировала аппарат, который способен генерировать около 3626 кВт в год, что может обеспечить электроэнергией практически весь дом.

Юная изобретательница была самым молодым участником восьмого Всемирного саммита по предпринимательству, состоявшегося в Индии в ноябре 2017 года, вышла на заключительный этап конкурса ClimateLaunchpad, крупнейшего в Европе конкурса зеленых бизнес-идей.

5) Ли Сяоя (30 лет), сооснователь Huishoubao

Ли — главный операционный директор стартапа Huishoubao, предоставляющего услуги по утилизации смартфонов. Компания работает как с большими компаниями (Huawei, Suning и Gome), так и с простыми пользователями, которые могут отправить свои телефоны в Huishoubao и использовать выручку для покупки новых моделей.

С момента своего основания в 2014 году компания привлекла более 4,5 млн клиентов и переработал 5,1 млн телефонов.

В 2017 году стартап получил $45 млн в своем последнем раунде финансирования от инвесторов, включая Haixia Capital и Source Code Capital.

6) Франсиска Хадивиджана (28 лет), основатель Prelo

Инженер и предприниматель Франсиска Хадивиджана является основателем и генеральным директором Prelo, платформы, на которой пользователи могут продавать свои подержанные вещи или сдавать их в аренду.

Также девушка является соучредителем AugMI — компании, производящей различные медицинские изделия. Например, технологичную перчатку, оснащенную высокочувствительными датчиками, позволяющими сделать анализ общего состояния пациента (измерить пульс, кровяное давление), а также выявлять такие болезни, как рак молочной железы.

7) Айша Кс (28 лет), основатель Khaalisisi Management

Девушка работает в сфере переработки мусора и пытается изменить общественное мнение о важности рециркуляции отходов.

Компания старается решить проблему того, что только 25% всех отходов подвергаются переработке, при этом цифра может достигать 75%.

Если вы решили поучаствовать в проекте, вы можете либо продать отходы, либо пожертвовать деньги от переработки на дальнейшее развитие компании.

8) Натали Кириаку (29 лет), основатель My Green World

Натали является исполнительным директором организации, которая занимается вовлечением молодежи в благотворительные инициативы по охране дикой природы и окружающей среды.

Девушка также является создателем мобильного игрового приложения World of the Wild, которое позволяет молодым людям принимать участие в виртуальных сценариях сохранения дикой природы.

9) Чин Юнчюань (28 лет), сооснователь Kapap Academy

В 2008 году Чин Юнчюань, совместно с Тео Ю Чу, чей брат погиб в уличной разборке, открыли академию самообороны в Сингапуре , где все желающие могут научиться постоять за себя.

Тысячи женщин и детей получили уроки самообороны в стенах академии. Филиалы открываются в Малайзии , Тайване и Китае

10) Эстер ЧхунШу Ван (29 лет), основатель Joytingle

Компания Joytingle разрабатывает и производит обучающую игрушку «Кролик Рэй». Играя, дети узнают, что такое прививки и зачем они нужны, и перестают бояться медицинских процедур.

Кролик Рэй нашел себе применение в ведущих больницах США Великобритании , Сингапура и не только.

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