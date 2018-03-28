Борисов: в правительстве Якутии ожидаются кадровые перестановки

Егор Борисов сообщил, что в ближайшее время в правительстве республики будут кадровые перестановки.

Кроме того глава региона представил Александра Атласова, назначенного на прошлой неделе и. о. министра сельского хозяйства и продовольственной политики.

Как сообщало ранее ИА YakutiaMedia, на прошлой неделе и. о. министра экономики Якутии был назначен Денис Белозеров