Борисов: в правительстве Якутии ожидаются кадровые перестановки 

Егор Борисов сообщил, что в ближайшее время в правительстве республики будут кадровые перестановки.
Кроме того глава региона представил Александра Атласова, назначенного на прошлой неделе и. о. министра сельского хозяйства и продовольственной политики.
При этом Борисов подчеркнул, что первые зампреды правительства Михаил Осипов и Петр Алексеев останутся при своих должностях.
Как сообщало ранее ИА YakutiaMedia, на прошлой неделе и. о. министра экономики Якутии был назначен Денис Белозеров.
Кроме того на прошлой неделе коллективу министерства промышленности и геологии республики представили нового руководителя Максима Терещенко.