Строительство дороги Владивосток — Находка идет по графику

Эта современная трасса станет альтернативой одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края.

Генеральным подрядчиком строительства выступает компания «Трансстроймеханизация», которая успешно себя зарекомендовала, сдав в 2016 году первый участок трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный в обход Артема.

«В настоящее время по всей длине строящейся автодороги идет устройство насыпи земляного полотна, в том числе на геотехнической обойме на слабом основании, строительство искусственных сооружений, в том числе 16 мостов. Так, на мосту через реку Шкотовка в районе съезда к поселку Шкотово завершается бетонирование седьмой опоры. Также завершается отсыпка 3,5 километрового съезда к поселку Шкотово», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Отметим, съезд от новой трассы к поселку Шкотово решит проблему местных жителей с железнодорожным переездом, поскольку пройдет над железнодорожными путями.

Находка — Всего на втором этапе строительства автодороги Владивосток Порт Восточный предусмотрены три транспортных развязки — в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года.

Напомним, трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1».