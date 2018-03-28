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Строительство дороги Владивосток — Находка идет по графику
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Строительство дороги Владивосток — Находка идет по графику 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Эта современная трасса станет альтернативой одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края.
Генеральным подрядчиком строительства выступает компания «Трансстроймеханизация», которая успешно себя зарекомендовала, сдав в 2016 году первый участок трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный в обход Артема.
«В настоящее время по всей длине строящейся автодороги идет устройство насыпи земляного полотна, в том числе на геотехнической обойме на слабом основании, строительство искусственных сооружений, в том числе 16 мостов. Так, на мосту через реку Шкотовка в районе съезда к поселку Шкотово завершается бетонирование седьмой опоры. Также завершается отсыпка 3,5 километрового съезда к поселку Шкотово», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Отметим, съезд от новой трассы к поселку Шкотово решит проблему местных жителей с железнодорожным переездом, поскольку пройдет над железнодорожными путями.
Всего на втором этапе строительства автодороги Владивосток — Находка — Порт Восточный предусмотрены три транспортных развязки — в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года.
Напомним, трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1».
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