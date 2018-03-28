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Дальневосточная полиция задержала в самолете разъяренную якутку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дальневосточная полиция задержала в самолете разъяренную якутку 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пассажирку, которая вела себя агрессивно и нецензурно выражалась на борту самолета, следовавшего из якутского Среднеколымска в Якутск, задержали правоохранители. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.
В Линейный отдел полиции в аэропорту города Якутска поступило сообщение, что на борту самолета, прибывшего из Среднеколымска в Якутск, дебош. Женщина, которая в течение полета нарушала общественный порядок, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и проявляла агрессию, без вмешательства полиции успокаиваться не собиралась.
Сотрудники транспортной полиции, поднявшиеся на борт самолета, вывели из воздушного судна и доставили в дежурную часть
37-летнюю
жительницу села Капитоновка Республики Саха (Якутия) . В отношении женщины стражи правопорядка составили протокол об административном правонарушении по обвинению в мелком хулиганстве. Жительницу Якутии задержали.
От медицинского освидетельствования дебоширка отказалась.
Стюардессы скрутили пьяного авиадебошира на борту самолета, летевшего из Москвы в катарскую Доху. Незадолго до посадки в самолет пассажир рейса Москва — Доха, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разговаривал с окружающими матом и ругал членов экипажа.
К слову, наказание за дебоши в самолетах ужесточат, пригрозил
премьер-министр
России Дмитрий Медведев. Штрафы вырастут до 50 тысяч рублей, кроме того нарушителям могут ограничить передвижение на 15 суток.
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