Ещё
Алтайский Минздрав заплатит 2 млн руб. за пожарную безопасность в больницах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Алтайский Минздрав заплатит 2 млн руб. за пожарную безопасность в больницах 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Минздрав Алтайского края ищет подрядчика, который займется противопожарными мероприятиями в шести медицинских организациях региона. Подрядчику готовы заплатить 2 494 729,00 рублей.
Мероприятия планируется провести в Зональной, Егорьевской, Павловской ЦРБ, районной больнице Немецкого национального района, в барнаульской горбольнице №12 и в детской поликлинике №7 г. Барнаула.
Работы будут выполнены в течение 90 дней со дня заключения контракта.
Напомним, по распоряжению Генпрокуратуры РФ в Алтайском крае назначена проверка мест массового пребывания людей.
АиФ — Алтай: последние новости
28 марта в Барнауле на час перекроют участок пр. Социалистического Команды не было. Проверяют ли в Алтайском крае ТЦ после трагедии в Кузбассе СК проверит информацию о ребенке, упавшем в яму возле поликлиники Барнаула
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово65
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным833
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку77
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля313
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
01:39
Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение