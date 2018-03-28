Алтайский Минздрав заплатит 2 млн руб. за пожарную безопасность в больницах 

Минздрав Алтайского края ищет подрядчика, который займется противопожарными мероприятиями в шести медицинских организациях региона. Подрядчику готовы заплатить 2 494 729,00 рублей.
Мероприятия планируется провести в Зональной, Егорьевской, Павловской ЦРБ, районной больнице Немецкого национального района, в барнаульской горбольнице №12 и в детской поликлинике №7 г. Барнаула.
Работы будут выполнены в течение 90 дней со дня заключения контракта.
Напомним, по распоряжению Генпрокуратуры РФ в Алтайском крае назначена проверка мест массового пребывания людей.