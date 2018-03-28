В Тюмени еще один сквер появится уже в этом году

Пока территория по ул. Николая Фёдорова от ул. Дмитрия Менделеева до ул. Николая Семёнова больше напоминает пустырь, но уже совсем скоро на этом месте появится большой сквер площадью 1,8 га, названный в честь Льва Ровнина. Руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин рассказал о будущем сквере более подробно.

«Впервые в этом году департамент дорожной инфраструктуры и транспорта и управа Восточного округа параллельно приступят к реализации двух проектов: строительство дороги по ул. Николая Фёдорова (пробивка от объездной дороги до ул. Н. Зелинского) и строительство сквера Льва Ровнина. На сегодняшний день мы находимся в стадии размещения муниципального заказа. Аукцион пройдет в конце апреле, по его итогам в середине мая мы заключим контракт и сразу приступим к работам, которые планируем закончить в октябре», — отметил Александр Николаевич.

Важно, что при разработке проекта сквера были учтены все пожелания жителей этого района, которые очень внимательно и трепетно относились к каждой мелочи, проект они полностью согласовали.

Сквер будет разделен на несколько зон:

тихая зона, предназначенная для спокойного времяпрепровождения, неспешных прогулок, отдыха, чтения книг. Она будет окружена деревьями и кустарниками;

зона для игр и занятий спортом. Здесь появятся две современно оборудованные детские площадки с зональным разделением по возрастным группам: для самых маленьких и для детей постарше. Для спортивных гостей сквера будут благоустроены тренажерная площадка и памтрек для активных видов спорта.

также в сквере появится мемориальная зона, посвященная известному геологу, одному из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Льву Ровнину. Знаменательно, что именно в 2018 году исполняется 90 лет со дня его рождения, а также 70 лет тюменской геологии. В этой зоне предлагается разместить плоскостной фонтан, зеленый холм, на вершине которого будет установлена сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, а на склоне — скамейки.

Всего в сквере будет высажено более 470 деревьев и 750 кустарников, ещё 550 крупномерных саженцев высадят по ул. Николая Фёдорова. При выборе саженцев деревьев и кустарников также было учтено мнение жителей. На первой линии по ул. Николая Фёдорова и вдоль сквера будут высажены пирамидальные тополя и ясени, а также рябинник. В тихой зоне появятся березы, окруженные кустарником розы. В зоне для игр и занятия спортом посадят дуб черешчатый, яблони, груши и вишни. Мемориальную часть сквера украсят ели, лиственницы, рябины. Вдоль пешеходных дорожек высадят груши и яблони. Все выбранные к посадкам породы деревьев и кустарников приспособлены для роста в нашем регионе.

После устройства 4-полосной дороги и парковочных карманов у нового сквера обязательно будет обустроен остановочный комплекс, чтобы можно было приезжать сюда не только на машине, но и воспользовавшись общественным транспортом.