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В Тюмени замглавы администрации вывел на чистую воду лже-энергетиков, расклеивших объявления на подъездах
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В Тюмени замглавы администрации вывел на чистую воду лже-энергетиков, расклеивших объявления на подъездах 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Заместитель главы администрации Павел Перевалов продемонстрировал тюменцам, как мошенники, представляющиеся сотрудниками компании «Тюменьэнергосбыт», выманивают у граждан деньги. Во время встречи с местными жителями чиновник взял листовку, которую принесла одна из горожанок, и позвонил по указанному номеру. В ходе телефонного разговора Павел Анатольевич вывел мошенников на чистую воду. Правда, признался, что бороться с ними бесполезно и такие листовки искоренить практически невозможно.
— Чтобы не попасться на уловки мошенников, по всем интересующим вас вопросам, в том числе и по замене счетчиков, звоните по указанным на квитанциях телефонам, — сказал Павел Перевалов.
В компании «Тюменьэнергосбыт» тоже сообщили, что объявления, расклеенные по всему городу по замене счетчиков, к ним не имеют никакого отношения.
— Это орудуют частные коммерческие организации, которые хотят таким образом нажиться на доверчивых тюменцах. Ни в коем случае не звоните по номерам, указанным в подобных объявлениях, расклеенных у подъездов. В том случае, когда информация идёт непосредственно от нас, мы сообщаем ее пользователям лично либо указываем это на коммунальной квитанции, — рассказали 72.ru в справочной «Тюменбэнергосбыта».
Вычислить мошенников можно не только по номерам телефона, но и по заявленным тарифам, которые сильно отличаются от реальных.
В полиции по этому поводу сообщили, что к ним заявлений по таким случаям не поступало. Но были заявления от тюменцев, которые жаловались на людей, выдающих себя за работников газовой службы. Пробравшись в дом, они крали вещи.
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