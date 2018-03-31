Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов «Зимней вишни»

Во время прямой трансляции в Instagram он продемонстрировал на мониторе компьютера ролик, из которого следует, что после начала пожара двери в залы были открыты.

На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в «красный зал», где шел мультфильм, однако оттуда никто не выходит. Тем временем, зрители из других залов покидают помещение. Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволакивает черным дымом.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, среди них много детей.

Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.