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Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов «Зимней вишни»
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Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов «Зимней вишни» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, показал запись с камер видеонаблюдения, висевших возле залов кинотеатра в ТРЦ «Зимняя вишня».
Во время прямой трансляции в Instagram он продемонстрировал на мониторе компьютера ролик, из которого следует, что после начала пожара двери в залы были открыты.
На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в «красный зал», где шел мультфильм, однако оттуда никто не выходит. Тем временем, зрители из других залов покидают помещение. Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволакивает черным дымом.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, среди них много детей.
Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.
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