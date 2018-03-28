Франция и Вьетнам намерены углубить торгово-экономическое и оборонное сотрудничество

Париж, 28 марта / Синьхуа / — После встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/ Нгуен Фу Чонгом президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил, что две страны углубят сотрудничество в торгово-экономической и оборонной областях для содействия развитию двусторонних отношений.

Э. Макрон заявил, что ряд крупных французских предприятий на днях заключили с вьетнамских предприятиями контракты о сотрудничестве, что свидетельствует об огромных потенциальных возможностях торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Франция надеется на дальнейшее осуществление взаимодействия с Вьетнамом в сфере сельскохозяйственных продуктов, энергетики и устойчивого градостроительства.

Сообщается, что министры обороны Франции и Вьетнама разработают общий план оборонного сотрудничества и в приоритетном порядке наладят сотрудничество в области военного оборудования. Помимо этого, Агентство развития Франции также выдвинет новый долгосрочный план действий в целях содействия приоритетному сотрудничеству с Вьетнамом в сфере противодействия изменению климата в дельте реки Меконг и Красной реки.

Нгуен Фу Чонг 26 марта прибыл во Францию. Его визит завершится 28 марта. —0—