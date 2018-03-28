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Пора переоформить квоты. На Ямале начался приём заявок
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Пора переоформить квоты. На Ямале начался приём заявок 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО объявил о начале с 1 апреля заявочной кампании 2018 года по переоформлению договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов.
Информация касается руководителей рыбодобывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 года.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 15 марта 2018 года, в 2018 году подлежат обязательному переоформлению все заключенные договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для промышленного рыболовства, общий допустимый улов которых устанавливается, на внутренних пресноводных водоемах ЯНАО. Постановлением определен порядок представления заявки, а также перечень содержащихся в ней сведений.
Претендующие на переоформление договоров, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 года, подают в указанный срок заявку в профильный департамент в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Возможно использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Договоры, не прошедшие переоформление о закреплении долей квот добычи, с 1 января 2019 года будут считаться расторгнутыми.
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Телефоны для справок: 8 (34922) 5-13-33, 5-13-10.
Начало подачи заявок: 1 апреля 2018 года с 08:30 по местному времени. Окончание подачи: 10 мая 2018 года в 18:00 по местному времени.
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