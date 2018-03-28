Пресс‑конференция по борьбе с нарколабораториями в Подмосковье пройдет в РИАМО 29 марта 

В четверг, 29 марта, в 13.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «Выявление и пресечение деятельности нарколабораторий, а также лиц, причастных к организации либо содержанию наркопритонов».
В мероприятии примет участие заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Охрименко Игорь Викторович.
Выступающий подробно расскажет о проводимых оперативно-профилактических мероприятиях в сфере незаконного производства и потребления наркотических средств на территории Московской области.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошёвская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18 Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.