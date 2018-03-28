В Ростовской области будут каждый квартал мониторить исполнение майских указов 

В Ростовской области ежеквартально будет осуществляться мониторинг исполнения майских указов Президента России. Об этом на межведомственной комиссии сообщил губернатор Василий Голубев. В частности, по итогам прошлого года валовой региональный продукт Ростовской области превысил целевой показатель на 1,7%. Кроме того, превысил плановые параметры рост индекс производительности труда и объемов инвестиций в основной капитал, а также темпы ввода жилых помещений эконом-класса. Также достигнуты цели в увеличении средней зарплаты основных групп соцработников. В тоже время в ряде муниципалитетов, по словам Василия Голубева, с задачами не справились, что ставит под сомнение выполнение майских указов в целом в регионе. При этом, подчеркнул глава региона, объективных оснований не выполнять указы Президента нет. «Каждой территории необходимо оценить риски в части реализации указов и найти решения, позволяющие по итогам 2018 года выполнить задачу не только в целом по области, но и по муниципальному образованию», — добавил Василий Голубев.