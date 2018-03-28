Ещё
Что нужно сингапурцам на Севере?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Что нужно сингапурцам на Севере? 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Салехард впервые посетила делегация островного государства во главе с премьер-министром.
— Мы заинтересованы в экономическом и научном сотрудничестве с Арктикой, поскольку знаем, что она богата углеводородными и минеральными ресурсами. Думаю, у нас большие перспективы для сотрудничества, — заявил представитель канцелярии премьер-министра Сингапура Сэм Тан.
— У Ямала давние партнерские связи с Сингапуром, но до сих пор они были гуманитарные, — отметила вице-губернатор Ирина Соколова. Например, островные мастера неоднократно участвовали в Международном конкурсе ледовых скульптур «Полярная рапсодия». В прошлом году представители вашей страны посещали завод «Ямал СПГ» в Сабетте.
Сэм Тан поблагодарил ямальцев за теплый прием, назвал переговоры плодотворными. Следующим шагом может стать ознакомительная поездка сингапурских бизнесменов в Сабетту.
В Арктику островитян тянет по ряду причин. Считается, что они заинтересованы не столько в добыче углеводородов, сколько тем, чтобы для этого использовались их технологии, особое внимание уделяют экологичности производств. Страна сильна в судоходстве, первой в Азии построила ледокол и остается крупнейшим перевалочным пунктом на Суэцком канале, конкурентом которого станет Севморпуть. Получив в Арктическом совете статус постоянного наблюдателя, Сингапуру удобнее следить за происходящим в высоких широтах.
Красный Север: последние новости
На Ямале из-за метели закрыты три зимника В ЯНАО таинственная воронка бабахнула снова Главным российским экспортёром СПГ стал Ямал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово66
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным835
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку80
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»29
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля314
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
01:39
Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение