Что нужно сингапурцам на Севере?

Салехард впервые посетила делегация островного государства во главе с премьер-министром.

— Мы заинтересованы в экономическом и научном сотрудничестве с Арктикой, поскольку знаем, что она богата углеводородными и минеральными ресурсами. Думаю, у нас большие перспективы для сотрудничества, — заявил представитель канцелярии премьер-министра Сингапура Сэм Тан.

— У Ямала давние партнерские связи с Сингапуром, но до сих пор они были гуманитарные, — отметила вице-губернатор Ирина Соколова . Например, островные мастера неоднократно участвовали в Международном конкурсе ледовых скульптур «Полярная рапсодия». В прошлом году представители вашей страны посещали завод «Ямал СПГ» в Сабетте.

Сэм Тан поблагодарил ямальцев за теплый прием, назвал переговоры плодотворными. Следующим шагом может стать ознакомительная поездка сингапурских бизнесменов в Сабетту.

В Арктику островитян тянет по ряду причин. Считается, что они заинтересованы не столько в добыче углеводородов, сколько тем, чтобы для этого использовались их технологии, особое внимание уделяют экологичности производств. Страна сильна в судоходстве, первой в Азии построила ледокол и остается крупнейшим перевалочным пунктом на Суэцком канале, конкурентом которого станет Севморпуть. Получив в Арктическом совете статус постоянного наблюдателя, Сингапуру удобнее следить за происходящим в высоких широтах.