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Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушения на воздушном транспорте
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Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушения на воздушном транспорте 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за совершение противоправных действий на воздушном транспорте. Документ опубликован в среду на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования. В документе предлагается добавить в статью 20.1 КоАП часть, устанавливающую повышенные меры административной ответственности. «Это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования», — поясняется в проекте.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 марта 2018 года.
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