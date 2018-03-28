Прикамская «Единая Россия» проведет предварительные голосования 3 июня

Обсуждались подготовка и проведение предварительных голосований (ПГ) в территориях Пермского края перед выборами. 9 сентября в регионе пройдут 223 избирательные кампании в 35 муниципалитетах. Будут избираться депутаты на 2316 мест.

Избираться будут депутаты представительных органов сел, городов и районов. Организовывать и проводить предварительные голосования по отбору кандидатов будут политсоветы местных отделений «Единой России»

Президиум генсовета ЕР постановил провести ПГ в первое воскресенье июня, в этом году это будет 3 июня. После предварительных голосований итоговый список отобранных кандидатов должен будет утвердить президиум регионального политсовета партии.