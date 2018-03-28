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Прикамская «Единая Россия» проведет предварительные голосования 3 июня
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Прикамская «Единая Россия» проведет предварительные голосования 3 июня 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Обсуждались подготовка и проведение предварительных голосований (ПГ) в территориях Пермского края перед выборами. 9 сентября в регионе пройдут 223 избирательные кампании в 35 муниципалитетах. Будут избираться депутаты на 2316 мест.
Избираться будут депутаты представительных органов сел, городов и районов. Организовывать и проводить предварительные голосования по отбору кандидатов будут политсоветы местных отделений «Единой России».
Президиум генсовета ЕР постановил провести ПГ в первое воскресенье июня, в этом году это будет 3 июня. После предварительных голосований итоговый список отобранных кандидатов должен будет утвердить президиум регионального политсовета партии.
Фото: Алексей Колышкин/«ФедералПресс»
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