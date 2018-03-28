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Культура Ямала — лучшая по информационной открытости в России
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Культура Ямала — лучшая по информационной открытости в России 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге информационной открытости культурной жизни субъектов России. Итоги рейтинга подвело Минкультуры России. Арктический регион стал лидером в номинации «Субъект Российской Федерации с населением до 1 млн человек». Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте культуры.
Рейтинг опубликован по адресу http://all.culture.ru/ratings/regions/ и предназначен для оценки активности деятельности учреждений культуры и органов исполнительной власти в сфере культуры по информированию граждан о событиях культурной жизни регионов России с применением автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры».
Отметим, в этой информационной системе учреждения культуры автономного округа работают с 2015 года. Сейчас в системе зарегистрированы 124 ямальских организации. Основная задача АИС ЕИПСК — распространение сведений об учреждениях культуры, услугах и мероприятиях с использованием информационных каналов, соответствующих современной модели потребления информации.
Система позволяет формировать данные и направлять их в социальные сети, осуществлять их рассылку на адреса электронной почты и номера телефонов, аккумулировать их на карте культурных событий региона.
На федеральном уровне формируемые АИС ЕИПСК сведения размещают на портале культурного наследия и традиций России КУЛЬТУРА.РФ, Национальном туристическом портале «Russia.Travel», интернет-сервисах «Яндекс. Афиша», городская афиша 2do2go.ru и других популярных ресурсах. На региональном уровне — на официальных сайтах органов управления культуры субъектов РФ.
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