Культура Ямала — лучшая по информационной открытости в России

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге информационной открытости культурной жизни субъектов России . Итоги рейтинга подвело Минкультуры России . Арктический регион стал лидером в номинации «Субъект Российской Федерации с населением до 1 млн человек». Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте культуры.

Рейтинг опубликован по адресу http://all.culture.ru/ratings/regions/ и предназначен для оценки активности деятельности учреждений культуры и органов исполнительной власти в сфере культуры по информированию граждан о событиях культурной жизни регионов России с применением автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры».

Отметим, в этой информационной системе учреждения культуры автономного округа работают с 2015 года. Сейчас в системе зарегистрированы 124 ямальских организации. Основная задача АИС ЕИПСК — распространение сведений об учреждениях культуры, услугах и мероприятиях с использованием информационных каналов, соответствующих современной модели потребления информации.

Система позволяет формировать данные и направлять их в социальные сети, осуществлять их рассылку на адреса электронной почты и номера телефонов, аккумулировать их на карте культурных событий региона.