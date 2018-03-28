Ещё
Маккейн поддержал усиление антироссийских мер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Маккейн поддержал усиление антироссийских мер 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американский сенатор Джон Маккейн опубликовал в Twitter статью The Washington Post с комментарием «Обязательное чтение».
В статье под названием «Высылка российских дипломатов это хороший первый шаг, но всего лишь первый шаг», американское издание призывает к продолжению антироссийских мер, так как высылка дипломатов «не затрагивает основу режима» президента России Владимира Путина.
Газета так же отмечает, что американский президент Дональд Трамп ранее высказал мнение, что налаживание отношений с Россией было бы хорошо для всех сторон.
«Ладить с Россией было бы хорошо, но только на правильных условиях. Но этого не будет, пока Кремль убежден в подрыве западных правительств и их выборов, порабощении соседей таких как Украина и убийстве своих оппонентов в городах Запада, используя запрещенные химические агенты. Господина Путина нужно сдержать. Высылка нескольких десятков его шпионов — шаг, но вряд ли этого будет достаточно», — пишет The Washington Post.
Напомним, в понедельник 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом США поддержали Великобританию в ответе на приписываемое России покушение на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эксперт: Правительство приравняло ЧВК к ЧОПам Этика скорби. Чем займутся в день траура власть и СМИ Пострадавший при отравлении Скрипаля полицейский выписан из больницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово66
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным835
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку80
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»29
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля314
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
01:39
Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение