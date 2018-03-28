Маккейн поддержал усиление антироссийских мер 

Американский сенатор Джон Маккейн опубликовал в Twitter статью The Washington Post с комментарием «Обязательное чтение».
В статье под названием «Высылка российских дипломатов это хороший первый шаг, но всего лишь первый шаг», американское издание призывает к продолжению антироссийских мер, так как высылка дипломатов «не затрагивает основу режима» президента России Владимира Путина.
Газета так же отмечает, что американский президент Дональд Трамп ранее высказал мнение, что налаживание отношений с Россией было бы хорошо для всех сторон.
«Ладить с Россией было бы хорошо, но только на правильных условиях. Но этого не будет, пока Кремль убежден в подрыве западных правительств и их выборов, порабощении соседей таких как Украина и убийстве своих оппонентов в городах Запада, используя запрещенные химические агенты. Господина Путина нужно сдержать. Высылка нескольких десятков его шпионов — шаг, но вряд ли этого будет достаточно», — пишет The Washington Post.
Напомним, в понедельник 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом США поддержали Великобританию в ответе на приписываемое России покушение на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери.