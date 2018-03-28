Драйвер экономики. Кластеры помогут внедрить инновационные разработки

Новый подход

Новосибирская область вошла в пилотный проект (вместе с двумя другими регионами) по отработке модели научно-технического развития территории при помощи кластеров. Подобная схема в экономике действовала ещё в советские годы, однако в наши дни всё строится по-другому.

Тогда в кластеры объединяли предприятия и организации какой-то одной отрасли, создавались по инициативе государства и работали под его контролем. Сегодня инициаторами создания таких центров выступают сами предприятия, а государство лишь оказывает им поддержку в случае, если проект будет перспективным.

В ближайшее время в нашем регионе планируют создать новый научно-производственный кластер «Сибирский наукополис». В него войдут научные институты и производственные комплексы СО РАН . Центр сформируют на основе уже действующего Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий, к которому добавится ещё одно направление — высокотехнологичная медицина. А именно — производство медицинских изделий и оказание высокотехнологичных медицинских услуг.

«Наш регион славится своим научным потенциалом. Благодаря новому кластеру мы рассчитываем увеличить количество научных разработок и, самое главное, внедрить их в производство и найти рынки сбыта, — объяснил врио губернатора НСО Андрей Травников . — Поэтому в планах создавать новые и стимулировать предприятия, которые будут заниматься разработками наших учёных».

Надеется область и на федеральную поддержку. В 2016 году регион вошёл в федеральный приоритетный проект развития инновационных кластеров. Новосибирская область стала одной из первых, кто подготовил программу развития таких центров.

Инновации в тренде

Напомним, что «Сибирский наукополис» — второй кластер в регионе. Первый — центр информационных и биофармтехнологий — создали в 2012 году в Кольцово. Его инновационные разработки — протезы из нанокерамики, высокотехнологичное медицинское оборудование и другие — с успехом заменили импортные аналоги и востребованы не только в НСО. Участники кластера получили 17 зарубежных патентов на изобретения. Реализовано 136 стартапов в области высоких технологий. Объём выручки от продаж сибирской продукции на экспорт превысил 27 млн долларов. А это и дополнительные налоги в региональный бюджет.

«По сути, кластеры способствуют опережающему экономическому развитию региона, — продолжает Андрей Травников. — Они помогают выйти на новый уровень в развитии и дают новые рабочие места».

Эксперты уже не раз говорили о том, что главная проблема отечественной науки в том, что многие изобретения и разработки учёных остаются невостребованными. Производители предпочитают идти проверенным путём, а браться за новые проекты, перестраивать или закупать для этого оборудование для производства, искать рынок сбыта не рискуют. С помощью кластера, который объединит разработчиков и производителей под одной крышей, эту проблему можно будет решить. Если опыт Новосибирской области окажется успешным — его распространят и на другие регионы. Ведь конечная цель поддержки таких проектов — создать новую модель несырьевой экономики в стране.