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Золотистый ретривер спас семью от наводнения
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Золотистый ретривер спас семью от наводнения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии золотистый ретривер смог предупредить своих спящих хозяев о наводнении. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Кэрнс, штат Квинсленд. Семья Уилсон — Дженна и две ее дочери — спали, когда их разбудил лай пса Расти. Золотистый ретривер поднял тревогу около полуночи, когда дом начало заливать водой из дымохода. Сначала Дженна недооценила опасность и начала вытирать воду, но, выглянув в окно, поняла, что надо убегать.
«Я схватила детей, собаку и кошку и бросилась бежать», — рассказала австралийка. За следующие несколько часов их дом полностью затопило. Из всего имущества уцелели только два каноэ.
Дженна надеется, что сможет возместить ущерб с помощью страховой компании. Она рассказала, что наградила внимательного пса новым ошейником, косточкой и хорошим шампунем.
В январе сообщалось о собаке, спасшей десять кошек от питона. Пес подрался с пятиметровой змеей, пытавшейся украсть домашних животных.
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