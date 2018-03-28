Политолог Ветренко: «Мне совершенно не понятна кадровая политика Фадиной»

Оксана Фадина занимает должность мэра Омска уже четыре месяца, и политолог, завкафедрой ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Инна Ветренко проанализировала, что градоначальница успела сделать за это время. По её мнению, первые выводы об итогах работы Фадиной уже можно сделать.

Так, политолог отметила, что с точки зрения горожанина «видимых изменений ни в инфраструктуре города, ни в коммуникации с общественностью не произошло». Как эксперт она считает, что Фадина руководствует неоднозначными принципами при назначении глав департаментов.

«Я проанализировала принцип назначений, предпринятых Фадиной, и он таков: главное, чтобы это был менеджер, но не обязательно связанный с конкретной сферой….приходят к руководству люди, совершенно не связанные ни с профилем деятельности департамента и даже не совсем с управленческим профилем. Такое положение дел наблюдается сразу в нескольких департаментах. Соответственно этим директорам очень сложно — они не знают специфику работы и сложно людям, подчинённым им, которые понимают, что руководитель должен быть специалистом», — комментирует Ветренко.