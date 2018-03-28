Ещё
Политолог Ветренко: «Мне совершенно не понятна кадровая политика Фадиной»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Политолог Ветренко: «Мне совершенно не понятна кадровая политика Фадиной» 

АиФ-Омск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве РФ представили национальный рейтинг мэров за первый квартал 2018 года. Омская градоначальница Оксана Фадина заняла в нём только 68 место из 88 возможных.
Оксана Фадина занимает должность мэра Омска уже четыре месяца, и политолог, завкафедрой ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Инна Ветренко проанализировала, что градоначальница успела сделать за это время. По её мнению, первые выводы об итогах работы Фадиной уже можно сделать.
Так, политолог отметила, что с точки зрения горожанина «видимых изменений ни в инфраструктуре города, ни в коммуникации с общественностью не произошло». Как эксперт она считает, что Фадина руководствует неоднозначными принципами при назначении глав департаментов.
«Я проанализировала принцип назначений, предпринятых Фадиной, и он таков: главное, чтобы это был менеджер, но не обязательно связанный с конкретной сферой….приходят к руководству люди, совершенно не связанные ни с профилем деятельности департамента и даже не совсем с управленческим профилем. Такое положение дел наблюдается сразу в нескольких департаментах. Соответственно этим директорам очень сложно — они не знают специфику работы и сложно людям, подчинённым им, которые понимают, что руководитель должен быть специалистом», — комментирует Ветренко.
АиФ-Омск: последние новости
Омичи продолжают покидать регион Бурков и Варнавский поздравили омских работников культуры с их праздником Омичи жалуются на сосульки, которые никто не убирает с крыш
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным827
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку74
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля312
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
01:39
Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение