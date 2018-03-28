Весенний призыв: около тысячи орловцев отправятся в армию

Орловской области старт весенней призывной кампании будет дан 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подготовку к призыву накануне, 27 марта, обсудили на инструкторско-методическом сборе председателей призывных комиссий в Орле

В ходе осеннего призыва 2017 года на службу в ряды Вооруженных Сил РФ было отправлено 605 человек. План весеннего призыва 2108 года составляет порядка 1 тысячи человек.

Большинство призывников из Орловской области отправятся служить в части Минобороны страны и Национальной гвардии. Планируется также служба в 4-й отдельной гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске

На встрече было отмечено, что на призывных пунктах новобранцам выдадут форму, предметы личной гигиены, сухпоек и банковскую карту для денежного довольствия. Также будет проведена вакцинация призывников от ряда опасных заболеваний.

В ходе совещания особое внимание было уделено содействию работе военных комиссариатов в проведении весеннего призыва.