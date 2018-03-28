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Весенний призыв: около тысячи орловцев отправятся в армию
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Весенний призыв: около тысячи орловцев отправятся в армию 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области старт весенней призывной кампании будет дан 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подготовку к призыву накануне, 27 марта, обсудили на инструкторско-методическом сборе председателей призывных комиссий в Орле.
В ходе осеннего призыва 2017 года на службу в ряды Вооруженных Сил РФ было отправлено 605 человек. План весеннего призыва 2108 года составляет порядка 1 тысячи человек.
Большинство призывников из Орловской области отправятся служить в части Минобороны страны и Национальной гвардии. Планируется также служба в 4-й отдельной гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске.
На встрече было отмечено, что на призывных пунктах новобранцам выдадут форму, предметы личной гигиены, сухпоек и банковскую карту для денежного довольствия. Также будет проведена вакцинация призывников от ряда опасных заболеваний.
В ходе совещания особое внимание было уделено содействию работе военных комиссариатов в проведении весеннего призыва.
Сообщение Весенний призыв: около тысячи орловцев отправятся в армию появились сначала на РИА 57.
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