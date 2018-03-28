Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 27 на 28 марта 

Траурные мероприятия в Москве, авиапроисшествия и выяснения их причин, антироссийская кампания на дипломатической арене, исторический визит главы КНДР в Китай и яркие метафоры Госдепа в адрес России.
Вечером 27 марта в аэропорту Домодедово самолет на Новосибирск не смог подняться в небо из-за задымления на борту. Для выяснения причин этого на место прибыли следователи. Также доследственная проверка ведется по факту дебоша на борту рейса Москва — Доха.
В центре Москвы тысячи горожан приняли участие в акции памяти и до поздней ночи несли цветы, свечи и игрушки к мемориалу жертвам трагедии в Кемерово.
Власти Германии, параллельно с решением о высылке четырех российских дипломатов, выдали всю разрешительную документацию на строительство «Северного потока-2».
Российские СМИ узнали доводы Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля, которые Мария Захарова назвала провалом Терезы Мэй, а Сергей Лавров заверил, что Россия «сносить хамство» коллег на мировой арене не будет.
В Китае завершился исторический визит главы КНДР с супругой — они пробыли в КНР три дня, причем, по заявлению Белого дома, Китай уведомил США о переговорах с Ким Чен Ыном.
Госдепартамент США назвал Россию «глубоководным чудовищем с длинными щупальцами», уверяя, что высылка дипломатов РФ не гарантирует чистоты и безопасности выборов, которые пройдут в ноябре.
А ученые в Голландии выяснили, что помогает защититься от старческого слабоумия лучше, чем упражнения и социальная активность.