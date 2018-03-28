Российские телеканалы отказались от рекламы

«В частности, „Первый канал“, РЕН ТВ , „Россия 1“, НТВ и все телеканалы холдинга „СТС Медиа“ в день траура сняли с эфира все запланированные развлекательные программы и их анонсы, а также отказались от рекламы», — сообщают «Известия» . Добавим, что еще вчера изменил сетку вещания и телеканал ОТС.

Напомним, Президент России Владимир Путин ранее объявил 28 марта днем общенационального траура по жертвам пожара в Кемерове Минкультуры рекомендовало отменить все запланированные на этот день развлекательные мероприятия.

27, 28 и 29 марта в Новосибирске объявлены днями траура в связи с трагедией, произошедшей в Кемерове. По всей области отменены развлекательные мероприятия в учреждениях культуры. Во вторник, среду и четверг на всей территории города должны быть приспущены флаги Новосибирска, такое решение приняла администрация города.

Кроме того, 27 марта в Новосибирской области были отменены развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, передает пресс-служба правительства региона. Также в этот день отменены праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра. Вспыхнувший 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» пожар унес жизни как минимум 64 человек, более 40 из них — дети. Во вторник, 27 марта, в ряде городов России , в том числе и Новосибирске, прошли траурные акции в память о жертвах трагедии.

Добавим, что торжественное собрание, посвященное 60-летию со дня образования Советского района, переносится с 29 марта на более поздний срок.