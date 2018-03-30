Минфин предложил поручить Минкомсвязи закупки офисного и защитного ПО

На правительственном портале regulation.gov.ru идет обсуждение проекта постановления Министерства финансов РФ «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности», которое продлится до 2 апреля 2018 года.

В документе Минфин предлагает разделить обязанности по закупке программного обеспечения для государственных органов. Обязанности по закупке офисного ПО и решений для обеспечения кибербезопасности предлагается возложить на Министерство связи и массовых коммуникаций , а по закупке программ для ведения бюджета — на Федеральное казначейство

Министерства будут осуществлять планирование закупок ПО, выбирать поставщиков, заключать государственные контракты, а также принимать и оплачивать приобретенные товары и выполненные работы. Совместно с Минфином ведомства должны установить порядок определения потребности госорганов в том или ином программном обеспечении. Минфин отвел Минкомсвязи и Федеральному казначейству три месяца на представление своих предложений по централизации закупок ПО.

Согласно документу, офисным ПО для закупок госорганами являются: офисный пакет, почтовые программы, органайзер, приложения для просмотра, браузер, текстовые редакторы, а также ПО для работы с таблицами и презентациями. Вышеупомянутое ПО должно соответствовать ряду требований. При выборе офисного ПО для госорганов предпочтение отдается программам, способным работать без подключения к локальной сети и совместимым не менее чем с тремя интернет-обозревателями (включая один отечественный). Кроме того, ПО должно быть совместимо по крайней мере с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО.