За смерть мужчины на вокзале Татарска заплатит начальник

Новосибирской области начальник железнодорожного вокзала Татарска не уследил за качеством уборки платформы вокзала от снега, из-за чего там погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте.

Начальник вокзала не проследил за тем, насколько качественно убраны железнодорожные пути и сооружения на них. Не проводя осмотра состояния платформ, мужчина писал в отчете, что никаких замечаний к конструкциям нет.

качеством содержания железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений.

Таким образом, в ноябре минувшего года на одной из платформ вокзала скопилась наледь и образовался склон в сторону путей. Из-за этого 11 ноября на платформе поскользнулся мужчина и ударился о проезжавший мимо поезд. В результате ЧП мужчина скончался в больнице.

Теперь начальника вокзала обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. При этом, обвиняемый не признает своей вины в случившимся. Тем не менее, следствие собрало доказательства, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.