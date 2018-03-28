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За смерть мужчины на вокзале Татарска заплатит начальник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

За смерть мужчины на вокзале Татарска заплатит начальник 

АиФ-Новосибирск 29 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области начальник железнодорожного вокзала Татарска не уследил за качеством уборки платформы вокзала от снега, из-за чего там погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте.
Начальник вокзала не проследил за тем, насколько качественно убраны железнодорожные пути и сооружения на них. Не проводя осмотра состояния платформ, мужчина писал в отчете, что никаких замечаний к конструкциям нет.
качеством содержания железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений.
Таким образом, в ноябре минувшего года на одной из платформ вокзала скопилась наледь и образовался склон в сторону путей. Из-за этого 11 ноября на платформе поскользнулся мужчина и ударился о проезжавший мимо поезд. В результате ЧП мужчина скончался в больнице.
Теперь начальника вокзала обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. При этом, обвиняемый не признает своей вины в случившимся. Тем не менее, следствие собрало доказательства, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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