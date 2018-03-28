Володин: бездоказательные обвинения Великобритании в адрес России вводят в заблуждение европейских партнеров

По его словам, это попытка создать вокруг России некую зону напряжения, сделать всё, чтобы развитие отношений Москвы с другими странами было остановлено. «И, конечно, Лондон, чьи внутренние проблемы выплеснулись во внешний мир, внес весомый „вклад“ в эту ситуацию, введя в заблуждение иподставив другие европейские столицы», — заявил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул — совершенно очевидно, что обвинения в адрес Москвы «не имеют под собой никаких доказательств, не подтверждены выводами следствия».