Володин: бездоказательные обвинения Великобритании в адрес России вводят в заблуждение европейских партнеров 

Власти Великобритании фактически вводят в заблуждение европейских партнеров, выдвигая бездоказательные обвинения в адрес России по «делу Скрипаля», заявил в интервью «Интерфаксу» спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это попытка создать вокруг России некую зону напряжения, сделать всё, чтобы развитие отношений Москвы с другими странами было остановлено. «И, конечно, Лондон, чьи внутренние проблемы выплеснулись во внешний мир, внес весомый „вклад“ в эту ситуацию, введя в заблуждение иподставив другие европейские столицы», — заявил Володин.
Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул — совершенно очевидно, что обвинения в адрес Москвы «не имеют под собой никаких доказательств, не подтверждены выводами следствия».
В этой связи спикер считает абсолютно необоснованными обвинения Великобритании в причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Он выразил недоумение в связи с тем, что «со стороны Лондона нет даже желания разобраться в этом деле».