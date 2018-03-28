Все городские службы Москвы готовы встретить весенний паводок

В частности, чтобы вода из крана была по прежнему прозрачной и без запаха, АО «Мосводоканал» возьмет под особый контроль ее качество на станции водоподготовки. На водосборной площади всех водохранилищ Вазузско-Москворецкой системы проводятся снегомерные съемки для определения притока талой воды. Это позволит оперативно корректировать сброс воды из водохранилищ и избежать подтоплений.

Городские власти говорят об этом с уверенностью: по расчетам гидрологов, приток воды от таяния снега ожидается примерно 350 млн кубометров, а свободная ёмкость водохранилищ сейчас — 357 млн кубометров воды. Подготовлена и система водоотведения: ГУП «Мосводосток» очистил, отремонтировал и подготовил трубопроводы к паводковому сезону. С берегов рек убран мусор, который мог засорить ливневую канализацию.

"На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью порядка 18,1 тыс. кубометров/ч и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тыс. кубометров/ч, — рассказал заммэра. — На круглосуточное дежурство готовы заступить более 1200 специалистов, а это более 350 бригад, и 250 единиц техники".

Организуется дежурство в местах, где есть риск скопления воды. О подтоплениях на улицах города москвичи могут сообщать круглосуточно по номеру: 8 (495) 657-87-03.

Готовился к паводку и энергокомплекс столицы. В ПАО «МОЭСК» сформированы перечни объектов основной и распределительной сетей, которые могут попасть в зону повышенного риска. Проводятся внеочередные осмотры кабельных сооружений для проверки работоспособности систем водоудаления и автоматики, очищаются ливнестоки, дренажные колодцы. Обеспечен круглосуточный мониторинг ситуации. Персонал всех объектов знает как надо действовать в случае паводка. Это 420 хорошо оснащенных бригад, в распоряжении которых 617 единиц техники, в том числе снегоболотоходы и плавсредства.

По словам Петра Бирюкова, в случае серьезного технологического нарушения все социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона будут оперативно запитаны при помощи передвижных электростанций. Готовы к весеннему паводку и 770 км подземных коммуникаций ГУП «Москоллектор». Специалисты предприятия прочищают прямые водовыпуски, проверяют работу обратных клапанов, промывают дренажные системы насосного оборудования. В оперативной готовности находятся 8 передвижных электростанций, готовых откачать воду, если с ее наплывом не справятся автоматические насосные станции.