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Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Минсельхоз Алтайского края сообщает об эвакуации крупного рогатого скота и птицы из подтопленных районов.
Сначала паводка из Краснощековского, Курьинского, Петропавловского, Смоленского и Солонешенского районов было вывезено более 3 тысяч голов скота. Между тем местные жители рассказывают о том, что немало животных унесло большой водой.
Так, жители Усть-Калманского района, по данным Политсибру, лишились более 120 животных в результате паводка. В зоне подтопления оказались четыре села — Усть-Калманка, Огни, Михайловка и Верх-Слюдянка. Сначала талые воды стали затапливать Верх-Слюдянку, затем Михайловку.
«В Михайловке всех людей эвакуировали, было много погибших животных, порядка 120, но многих и спасли», — поделился глава районной администрации Павел Зиновьев.
Власти сообщают о своевременной эвакуации животных в Чарышском районе, в частности в селе Сентелек. Из села Усть-Козлиха, где сложилась наиболее тяжелая паводковая обстановка, вывезли на автомобилях более 1,5 тыс. голов КРС, более 300 овец. В Минселхозе отмечают, что своевременная эвакуация стала возможна благодаря разработанному в прошлом году плану проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Так, были определены пункты размещения животных, а также места хранения кормов и т.д.
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