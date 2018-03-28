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Известный журналист Всеволод Пуля примет участие в медиафоруме на Сахалине
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Известный журналист Всеволод Пуля примет участие в медиафоруме на Сахалине 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Эксперт проведет мастер-класс для студентов, а также расскажет коллегам о принципах работы современной редакции.
«В первый раз оказался на Сахалине осенью 2017 года, полюбил этот остров и его жителей, поэтому с удовольствием принял приглашение оргкомитета Первого международного МедиаФорума, — отметил Всеволод Пуля. — От мероприятия жду драйва, эмпатии и столкновения мнений — только в конфликтных дискуссиях мозг работает в полную силу. А поговорить нам будет о чем. Я планирую провести мастер-класс о живом тексте для студентов и представить свое видение современной редакцией для работающих коллег».
Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.
В состав оргкомитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг «ФедералПресс». Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
Справка «ФедералПресс»:
Всеволод Пуля — главный редактор международного проекта Russia Beyond телеканала RT, который рассказывает о России на 13 языках для ежемесячной аудитории в несколько десятков млн человек. Сооснователь агентства MediaToolbox, ведущий рубрики о новых медиа в журнале «Журналист», где публикуются практические руководства для издателей и главных редакторов, интервью с лидерами отрасли и обзоры событий в медиаиндустрии. Старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.
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