Известный журналист Всеволод Пуля примет участие в медиафоруме на Сахалине

Эксперт проведет мастер-класс для студентов, а также расскажет коллегам о принципах работы современной редакции.

«В первый раз оказался на Сахалине осенью 2017 года, полюбил этот остров и его жителей, поэтому с удовольствием принял приглашение оргкомитета Первого международного МедиаФорума, — отметил Всеволод Пуля. — От мероприятия жду драйва, эмпатии и столкновения мнений — только в конфликтных дискуссиях мозг работает в полную силу. А поговорить нам будет о чем. Я планирую провести мастер-класс о живом тексте для студентов и представить свое видение современной редакцией для работающих коллег».

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области , Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.

В состав оргкомитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг «ФедералПресс» . Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.

Справка «ФедералПресс»: