Губернатор ЯНАО обсудит с министром транспорта Северный широтный ход

Кроме того, сегодня у главы региона намечены рабочие встречи с руководителями компаний ТЭК.

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