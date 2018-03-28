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Губернатор ЯНАО обсудит с министром транспорта Северный широтный ход
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Губернатор ЯНАО обсудит с министром транспорта Северный широтный ход 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 28 марта, в Москве губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин примет участие в работе итоговой коллегии министерства транспорта России. Расширенное заседание проведёт министр Максим Соколов.
Ожидают, что на совещании выступит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Участники коллегии заслушают результаты профильной деятельности за 2017 год, обсудят задачи на 2018 год и плановый период до 2020 года. Планируется участие помощника президента РФ Игоря Левитина, председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрия Мезенцева, генерального директора — председателя правления компании «РЖД» Олега Белозёрова.
Также в среду в министерстве транспорта РФ состоится рабочее совещание Максима Соколова и Дмитрия Кобылкина по вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры арктического региона. Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, речь пойдет об этапах реализации проекта Северный широтный ход, реновации речного и воздушного флота, аэропортовой сети. В совещании также примут участие первый заместитель главы региона Алексей Ситников и заместитель губернатора округа Дмитрий Артюхов.
Кроме того, сегодня у главы региона намечены рабочие встречи с руководителями компаний ТЭК.
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