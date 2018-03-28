Народный календарь. 28 марта. День Александра впереди; дома сиди, в лес не ходи

Два святых мученика Александра пострадали за веру в IV веке, и в этот день чтят их память, отчего и называют день Александровым. Птицы в это время продолжали возвращаться, но с особым трепетом ждали люди прилета чаек — если они появлялись в небе на Александра, это считалось приметой близкого и постоянного тепла.

За прилетевшими птицами внимательно наблюдали: если чайки бродили по берегу или летали — хорошо, если бросались в воду и принимались плавать и плескаться, это «читали» как примету близкого и, возможно, продолжительного ненастья.

На Александра существовало очень много природных, «лесных» примет. Например, считалось, что в этот день не стоит ходить в лес — там игрались «волчьи свадьбы», волки составляли пары, и в этот момент они были больше, чем обычно, опасны для человека. При этом лесу в этот день положено было кланяться — так отмечалось «лесное ухоженье», то есть обряд почитания лесных угодий и выражения им благодарности за его богатые дары: грибы, ягоды, лекарственные травы, дичь, дрова и даже мох, которым когда-то конопатили стены.

В это время начинал в лесу активничать Леший, так что если правило не ходить в лес на Александра было нарушено, в чаще необходимо было произносить специальные заклятия или просто просить Лешего следов не путать и с тропы путника не сбивать.

На Александра народ замечал:

— Сова рядом с домом кричит — к новорожденному;

— Зачастили туманы — быть лету дождливым;

— Если снег поздней мартовской метели ложится неровно, будут в огороде удачи — урожайный год для овощей.

А еще знающие люди уверяли: коли март сухой, то и травы никакой. То есть если ручьи еще не начали течь, травостой будет не лучшим, могут возникнуть проблемы с кормами.

* Именины в этот день отмечают Александр и Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.

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