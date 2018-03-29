Ещё
МИД Австрии: Отравление в Солсбери не доказано и требует расследования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Австрии: Отравление в Солсбери не доказано и требует расследования 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на данный момент не доказано и требует тщательного расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Мы столкнулись с инцидентом, обстоятельства которого требуют расследования", — подчеркнула она в общении с прессой.
Напомним, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери спровоцировал массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. К недружественным шагам Лондона присоединился ряд стран ЕС, включая Германию, Францию и Польшу, а также США, Канада, Австралия и Украина.
Вместе с тем, несмотря на давление со стороны Соединенного Королевства, Австрия заняла независимую позицию и отказалась высылать российских дипломатов из Вены.
Ранее Карин Кнайсль отметила, что Вена не изменит свою позицию в отношении вопроса о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. «Если все будет указывать на то, что данный случай относится к России или она отдавала распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы их исключаем», — цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства.
Примечательно, что Вена выразила готовность стать посредником в налаживании диалога между Великобританией и Россией. Кнайсль пояснила, что 30 июня состоятся переговоры канцлера Себастьяна Курца с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне. «Это одна из возможностей, как можно поддержать каналы для диалога на высоком уровне», — добавила она.
Отметим, что вскоре сама Карин Кнайсль посетит Москву с визитом. Ожидается, что она будет находиться в российской столице 19-20 апреля.
Российская Газета: последние новости
Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерово Лавров: Москва надеется получить доступ к Юлии Скрипаль МИД РФ: Запад начал абсолютное наступление на Россию
 Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ139
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара109
В Волоколамске введут режим ЧС55
Российские радары не заметили израильских истребителей743
RT прекращает вещание в Вашингтоне70
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение