МИД Австрии: Отравление в Солсбери не доказано и требует расследования 

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на данный момент не доказано и требует тщательного расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Мы столкнулись с инцидентом, обстоятельства которого требуют расследования", — подчеркнула она в общении с прессой.
Напомним, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери спровоцировал массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. К недружественным шагам Лондона присоединился ряд стран ЕС, включая Германию, Францию и Польшу, а также США, Канада, Австралия и Украина.
Вместе с тем, несмотря на давление со стороны Соединенного Королевства, Австрия заняла независимую позицию и отказалась высылать российских дипломатов из Вены.
Ранее Карин Кнайсль отметила, что Вена не изменит свою позицию в отношении вопроса о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. «Если все будет указывать на то, что данный случай относится к России или она отдавала распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы их исключаем», — цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства.
Примечательно, что Вена выразила готовность стать посредником в налаживании диалога между Великобританией и Россией. Кнайсль пояснила, что 30 июня состоятся переговоры канцлера Себастьяна Курца с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне. «Это одна из возможностей, как можно поддержать каналы для диалога на высоком уровне», — добавила она.
Отметим, что вскоре сама Карин Кнайсль посетит Москву с визитом. Ожидается, что она будет находиться в российской столице 19-20 апреля.