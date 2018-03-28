В России могут создать систему наставничества для бывших заключённых

Общественники выступили с инициативой создания для бывших заключённых системы наставничества, которая позволит им реализовать бизнес-идеи, социальные или творческие проекты. Об этом RT рассказал председатель организации «Объединение наставников» Николай Калмыков

«После освобождения человек подаёт онлайн-заявку, которая рассматривается вместе с проработанным проектом. В индивидуальном порядке и в максимально короткие сроки ему подбирается наставник», — пояснил Калмыков.

По его словам, в конечном итоге взаимодействие будет осуществляться с помощью «видеоконференций или личных встреч».

Предполагается, что данная инициатива не только поможет заключённым адаптироваться после выхода из тюрьмы, но и снизит число рецидивных преступлений.

Подробнее — в материале RT.