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«Интеграция навигационных спутниковых систем Китая и России имеет безграничный потенциал»
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«Интеграция навигационных спутниковых систем Китая и России имеет безграничный потенциал» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Интеграция двух крупных спутниковых навигационных систем России и Китая будет очень серьезным испытание для стандарта GPS. Уже сегодня ГЛОНАСС и BeiDou используются на огромной территории двух стран, где практически все государственные системы, использующие спутниковую навигацию, работают на национальных стандартах.
Интеграция национальных спутниковых систем навигации РФ и КНР, во-первых, расширит территории, где каждая система в отдельности, будет востребована. Во-вторых, это повысит точность навигации. А это, в свою очередь, уже отразится на конкурентоспособности этих стандартов по отношению к GPS.
В-третьих, Китай сегодня является крупнейшим центром по производству устройств, использующих спутниковую навигацию. Причем устройств, собираемых не по чужим технологиям, а на основе собственных разработок. Поэтому не исключено государственное стимулирование производителей на перевод этих устройств на единый стандарт ГЛОНАСС и BeiDou, что значительно расширит количество пользователей.
Кроме того, учитывая масштабы и тепы развития цифровой экономики, где Китай также находится на ведущих ролях, потенциал объединенной спутниковой системы представляется просто огромным, особенно если госпрограммы в этой сфере будут реализовываться на ее основе.
Также стоит отметить, что объединенный навигационный стандарт, судя по всему, будет „продвигаться“ в рамках программы „Один пояс — Один путь“, что расширяет территорию покрытия далеко за границы Китая и России. В результате единая интегрированная система может если не полностью выдавить, то очень серьезно потеснить стандарт GPS в восточной и центральной Евразии».
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