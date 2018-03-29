«Интеграция навигационных спутниковых систем Китая и России имеет безграничный потенциал»

«Интеграция двух крупных спутниковых навигационных систем России Китая будет очень серьезным испытание для стандарта GPS. Уже сегодня ГЛОНАСС и BeiDou используются на огромной территории двух стран, где практически все государственные системы, использующие спутниковую навигацию, работают на национальных стандартах.

Интеграция национальных спутниковых систем навигации РФ и КНР, во-первых, расширит территории, где каждая система в отдельности, будет востребована. Во-вторых, это повысит точность навигации. А это, в свою очередь, уже отразится на конкурентоспособности этих стандартов по отношению к GPS.

В-третьих, Китай сегодня является крупнейшим центром по производству устройств, использующих спутниковую навигацию. Причем устройств, собираемых не по чужим технологиям, а на основе собственных разработок. Поэтому не исключено государственное стимулирование производителей на перевод этих устройств на единый стандарт ГЛОНАСС и BeiDou, что значительно расширит количество пользователей.

Кроме того, учитывая масштабы и тепы развития цифровой экономики, где Китай также находится на ведущих ролях, потенциал объединенной спутниковой системы представляется просто огромным, особенно если госпрограммы в этой сфере будут реализовываться на ее основе.

Также стоит отметить, что объединенный навигационный стандарт, судя по всему, будет „продвигаться“ в рамках программы „Один пояс — Один путь“, что расширяет территорию покрытия далеко за границы Китая и России. В результате единая интегрированная система может если не полностью выдавить, то очень серьезно потеснить стандарт GPS в восточной и центральной Евразии».