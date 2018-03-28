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Власти Москвы заявили о готовности к весеннему паводку
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Власти Москвы заявили о готовности к весеннему паводку 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Все службы столичного комплекса городского хозяйства готовы встретить весенний паводок в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского комплекса городского хозяйства со ссылкой заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.
"Все городские службы
будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния", — приводятся слова Бирюкова в сообщении.
Заммэра, в частности, отметил, что подведомственная организация АО «Мосводоканал» вводит особый режим контроля качества воды, поступающей на станции водоподготовки. На водосборной площади всех водохранилищ Вазузско-Москворецкой системы проводятся снегомерные съемки для определения притока талой воды — по результатам оперативно корректируется сброс воды из водохранилищ, что позволит принять большую часть талых вод и избежать подтоплений.
Свободная емкость водохранилищ составляет 357 млн кубометров. По расчетам гидрологов, приток воды от таяния снега составит порядка 350 млн кубометров. Кроме того, задействованы все резервы для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных ЧС, вызванных половодьем.
"На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью порядка 18,1 тыс. кубометров в час и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тыс. кубометров в час", — подчеркнул Бирюков. Он добавил, что на круглосуточное дежурство готовы заступить более 1200 специалистов (более 350 бригад) и 250 единиц техники.
О подтоплениях на улицах города москвичи могут сообщать круглосуточно по номеру: 8 (495) 657-87-03.
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