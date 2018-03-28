Благодаря информационному кружку воспитанники Находкинской колонии могут узнать новости России и мира

Кружок функционирует с 2016 года.

Под руководством учителей школы несовершеннолетние воспитанники узнают и обсуждают события, происходящие в стране и за рубежом.

С 2016 года в Находкинской воспитательной колонии функционирует информационный кружок, на котором несовершеннолетние осужденные сначала самостоятельно пытаются оценить происходящие в стране и за рубежом события, а затем идут в классы и вместе с учителями преподносят информацию для своих сверстников.

В это раз политинформация была посвящена итогам выборов президента Российской Федерациии проводил ее ученик 10 класса школы, кандидат на участие во всероссийском конкурсе «Лучший ученик школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». Воспитанники узнали об окончательных результатах голосования, посмотрели видеоролик о внедрении новых технологий во время проведения выборов: урн для голосования — КОИБ, говорящих бюллетеней для слепых и слабовидящих и многих других. В завершении обзора они ознакомились с обращением Президента России В. В. Путина к гражданам России