SIM-карты МТТ — современный инструмент для роста продаж

Краснодар . 28 марта — Новая Кубань. SIM-карта МТТ позволяет использовать в мобильных телефонах бизнес-технологии для роста продаж и качества обслуживания.

Увеличьте продажи с SIM-картами МТТ:

1. Получите статистику принятых и пропущенных звонков и проверьте, действительно ли продавец отработал весь список клиентов или звонил с SIM-карты МТТ только по личным вопросам.

2. Не теряйте клиентов из-за занятости продавцов — настройте распределение и переадресацию входящих звонков. Звонки в нерабочее время за вас примут и запишут голосовые меню и почта, которые настраиваются за несколько минут.

3. Сохраняйте и увеличивайте базу клиентов — продавцы общаются с клиентами по своим мобильным телефонам, при этом у клиентов при звонке определяется единый номер компании.

Улучшите качество обслуживания клиентов с SIM-картами МТТ:

1. Получите доступ ко всем записям разговоров продавцов и клиентов и оцените, получают ли клиенты всю нужную им информацию при звонках и какой имидж компании создаёт продавец при общении с клиентом.

2. Используйте все функции SIM-карт МТТ в тех местах, где нет доступа в интернет. Ваши сотрудники будут работать вне офиса, но под вашим пристальным контролем, будто вы находитесь в одном помещении.

Вся связь, включая междугородние и международные звонки, оплачивается по выгодным тарифам IP-телефонии. Единая стоимость исходящего звонка на мобильные номера по всей России — 1,10 руб. /мин. При этом звонки между сотрудниками бесплатны.

«SIM-карты МТТ помогли мне сохранить клиентов. Мы работаем в будни с 9 до 19, и звонки в остальное время просто терялись. Теперь сообщения клиентов, оставленные в нерабочее время, записываются голосовой почтой — на утро с клиентом связывается продавец уже с готовым предложением.»;

Таким образом, при использовании SIM-карт МТТ, компания одновременно повышает скорость и качество обслуживания клиентов, дисциплину персонала, да ещё и оптимизирует до 70% расходов на услуги связи.

Преимущества SIM-карт для бизнеса уже по достоинству оценили компании Москвы , Санкт-Петербурга, Екатеринбурга Новосибирска и Ростова-на-Дону. Применяйте сегодня те бизнес-технологии, которыми конкуренты воспользуются лишь завтра.

Купите 2 SIM-карты за 450 руб. /мес. с уже включенными звонками, или получите SIM-карты как часть любого пакета услуг МТТ — с абонентской платой от 0 руб. /мес. !

SIM-карты вам бесплатно привезёт курьер, а настроить работу с картами поможет круглосуточная служба поддержки клиентов.

Узнать подробнее об услуге вы можете по телефону 8 800 511-27-19 или на сайте www.mtt.ru/ru/simfmc. ;Адрес ОАО «МТТ»,;

Адрес ОАО «МТТ»,

Номер горячей линии: 8-800-511-27-19