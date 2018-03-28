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Автомат Калашникова и пистолет Макарова: командиры артиллерийских батарей 20-й общевойсковой армии соревнуются в меткости стрельбы в Воронежской области
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Автомат Калашникова и пистолет Макарова: командиры артиллерийских батарей 20-й общевойсковой армии соревнуются в меткости стрельбы в Воронежской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс включает множество зачетов и нормативов по тактико-специальным дисциплинам. Из 12 лучших командиров на окружной этап отправится один офицер.
Под Воронежем соревнуются командиры артиллерийских батарей 20-й общейвойсковой армии. В ход идет тяжелая артиллерия.
Управление огнем, точность поражения целей и скорость подготовки для артиллерийской стрельбы — вот главные критерии профессионального мастерства комбатов.
На первом этапе соревнований нужно продемонстрировать меткость в стрельбе из автомата Калашникова, ручного противотанкового гранатомета и пистолета Макарова.
Всего же конкурс включает множество зачетов и нормативов по тактико-специальным дисциплинам. Из 12 лучших командиров на окружной этап отправится один офицер.
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