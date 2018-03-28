«Это наши первые опыты»: обман фитнес-туристов, застрявших в Таиланде, обернулся уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту обмана участников тура от челябинского фитнес-центра Fitness Candy. Организатора поездки подозревают в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим. Но она уверяет, что вовсе не продавала никому путёвки. Детали конфликта — в материале 74.ru.

О проблемах челябинских туристов стало известно в середине марта, когда 11 человек не смогли вернуться из Таиланда . Путешественники отправились в Юго-Восточную Азию в фитнес-тур, но обещанных услуг некоторые из них не смогли получить. У людей возникли сложности с заселением в отель, а потом — с получением билетов до Челябинска

Часть туристов вовсе не смогли полететь в тур из-за того, что организатор всё время переносила сроки отправления. 14 марта они в присутствии полиции написали руководству фитнес-центра претензии на возврат средств, а силовики изъяли из офиса документацию. Директор Наталья Тишенко выплачивать деньги не торопилась.

Туристы написали претензии организатору

Потерпевшие объединились в инициативную группу, чтобы составить коллективную жалобу в прокуратуру . Подать её планировалось по истечении срока рассмотрения претензий — 26 марта. Тогда же им сообщили, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями УМВД возбудил по их заявлениям уголовное дело.

На сегодня в инициативную группу входят уже 89 обманутых туристов. Причинённый им суммарный ущерб перевалил за 2,5 миллиона рублей. В отделах полиции «Центральный» и «Ленинский» продолжают принимать заявления от несостоявшихся путешественников.

Но директор фитнес-центра (в центре в зелёном платье) не торопилась возвращать деньги

— Нам сообщили, что дело возбуждено по четырём статьям, — рассказала участница инициативной группы. — Её подозревают в мошенничестве, ведении туристической деятельности без лицензии, а также ещё по двум уголовным статьям, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

В пресс-службе УМВД по Челябинску 74.ru уточнили, что речь пока идёт только об уголовном деле — по признакам мошенничества.

— Дело возбуждено в отделе полиции «Ленинский» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК (мошенничество с причинением значительного ущерба), — прокомментировали в управлении полиции. — Устанавливаются все потерпевшие и лица, причастные к совершению данного преступления. Информации о дополнительных эпизодах по другим статьям у нас пока нет.

От клиентов фитнес-центра информация о турах распространялась дальше по сарафанному радио

Тем временем обманутым клиентам фитнес-центра начали поступать странные звонки.

— Сначала Тишенко написала мне, чтобы узнать моё местоположение. На следующий день позвонил незнакомый мужчина и попытался узнать, где я нахожусь. На вопрос, кто он такой, звонивший сделал вид, что ошибся номером. А через день позвонил якобы следователь, бегло представился и тоже начал выяснять, где я нахожусь, — рассказала 74.ru участница фитнес-тура Елена. — И я не одна такая. Одной из девочек поступали угрозы. Мне Наталья кричала, что у неё есть поддержка губернатора и государства, что у неё муж работал в органах.

Ещё одна проверка проводилась в отделе полиции «Центральный» по заявлению челябинки, отдавшей Тишенко 22 тысячи рублей.

— О фитнес-туре я узнала от подруги, которая выкладывала в соцсети фотографии с отдыха и рассказывала, как у них всё круто, — поделилась своей историей клиентка фитнес-центра Вероника. — Мы списались с Натальей, обсудили детали. Я по своей глупости, не заключив с ней договор, перечислила ей деньги на карту. А на утро мы должны были встретиться в офисе, чтобы подписать бумаги. И тут я написала подруге, сказала, что мы тоже летим. А она начала меня отговаривать, рассказывая, как обстоят дела на самом деле. На следующий день я попросила возврат средств, сказала Наталье, что передумала. Она кормила меня обещаниями. В итоге все сроки возврата давно прошли, а денег до сих пор нет.

Девушка обратилась в полицию. Проводивший проверку следователь, по её словам, несколько раз пытался вызвать Наталью Тишенко, чтобы опросить её. Но предприниматель игнорировала повестки.

— В итоге мне дали понять, что моё копеечное дело никому не интересно, — возмущается Вероника.

Все договоры Наталья заключала от имени ИП, зарегистрированного на её мужа. В документах она значилась как руководитель, при этом какие-либо приказы о её назначении на эту должность в фирме отсутствовали.

Отдыхающие считают, что попали в туристическую пирамиду. Организатор поездки объясняет случившееся сложностями с билетной программой и обещает подарить самому стойкому путешественнику квартиру в новом микрорайоне. 26 марта Наталья Тишенко отчиталась о возвращении из Таиланда последних туристов.

— Мы поставили финальную точку в нашем проекте, — написала она в соцсети. — У нас реально получился проект «Последний герой». Такого проекта — по накалу страстей, по драйву, по эмоциям, по нервы, по падению и повышению степени доверия друг к другу, ко мне — в России никогда не было, нет и не будет! Даже со всеми нашими плюсами и минусами мы и здесь самые крутые.

На своей странице в соцсети руководитель фитнес-центра обещает начать с 28 марта выплаты тем, «кто струсил и написал возвраты». А параллельно набирает новых участников проекта — в качестве «добровольных помощников в раскрутке». При этом Наталья Тишенко подчёркивает, что все участники программы не покупали у неё тур, а вкладывались в рекламу проекта.

— Сумма взноса — это взнос в рекламную компанию проекта, а не в билеты, проживание, трансферы и т.д (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. автора), — комментирует Наталья Тишенко. — Здесь ваших денег нет вообще. Кроме того, вы должны были посещать занятия, ходили на них только некоторые и то не на все. Это было условие поездки и также размещение рекламной информации. Поэтому, цирк устраивать здесь не нужно. Кто хочет едет, кто не хочет нет. Ошибки Таиланда: большая группа, не было кураторов, которые поделили бы зону ответственности, билетные, программа нами не была продумана. Необходимо было сразу взять билеты туда и обратно. Я не сделала это. Возникли сложности по возвращению. Мы только учимся. Это наши первые опыты. И при этом никакого отношения к туристическим компаниям не имеем вообще. Всему учимся сами. Сейчас набили себе шишки. Будем умнее. И договора необходимо переделать с ужесточением зоны ответственности самих участников. Это проект, а не тур фирмы туристической. Он рассчитан на некоторый выход из зоны комфорта. Прошу это учитывать. И не мешать мне в нормальном режиме работать. Это мой проект и мои правила.

Клиенты Натальи Тишенко не строят радужных планов в связи с возбуждением уголовного дела. Подчёркивают, что нынешнее её финансовое состояние не позволит компенсировать ущерб всем потерпевшим. В базе должников управления Федеральной службы судебных приставов за Натальей Тишенко и её мужем Андреем числятся несколько десятков исполнительных производств по кредитам. Задолженность по восьми из них на сумму более миллиона рублей до сих пор не погашена.

Недоумение у обманутых клиентов вызывают положительные отзывы о работе Тишенко в соцсетях.

— Люди, оказавшиеся в такой трудной ситуации, по возвращении тем менее пишут хвалебные отзывы на её страницах, делают репосты, вводя остальных в заблуждение, — возмущена клиентка Вероника. — Ты слетал, знаешь, что там плохо, обратные билеты вам не дают. Но зачем же вы тогда делаете ей рекламу и пишете фальшивые благодарности?! Чтобы другие люди по незнанию тоже на это велись? Она 20–30 человек отправила как приманку, а остальные все остались у разбитого корыта.

В 2011 году Наталья Тишенко заявляла о создании ассоциации «Женщины России» в Челябинске

В Челябинске Наталья Тишенко известна как автор различных проектов для женщин и детей. В основном они касаются отношений, здоровья и красоты. Части клиентов она представляется как руководитель всероссийской ассоциации «Женщины России». Её можно найти в интернет-каталогах. При этом у общероссийской организации только один адрес — в Челябинске. Она упоминается в официальном справочнике общественных организаций, подготовленном для правительства в 2016 году Общественной палатой Челябинской области . В документе говорится, что социальная организация создана в 2011 году, президентом значится Наталья Тишенко.

В 2011-м Тишенко после участия в конкурсе «Женщины России» действительно заявляла о якобы проведённых встречах с депутатами Госдумы , в результате которых планируемая к созданию ассоциация «Женщины России» якобы уже добилась софинансирования 20% расходов за счёт государства. Но найти каких-либо данных о регистрации в налоговых органах и существовании общественной организации с таким названием 74.ru не удалось.

— При продаже туров она ссылалась на получение гранта от государства, говорила, что является общественным деятелем, что проект разработан и согласован при поддержке губернатора Челябинской области. Ссылалась на справочник, опубликованный на официальном сайте Общественной палаты , — рассказала 74.ru обманутая туристка Юлия. — Я обращалась с этим вопросом в правительство Челябинской области и в Общественную палату. Они от Тишенко открещиваются.

За последние годы Наталья Тишенко не раз оказывалась в центре медиаскандалов. Один из них произошёл в 2012 году из-за детского проекта «Я — звезда!». Родители участников возмущались, что, несмотря на оплаченные оргсборы в 1,5–4,5 тысячи рублей и билеты на гала-концерт, их дети так и не смогли выступить на сцене. Организатор Наталья Тишенко заявляла, что выступлений им и не обещала.