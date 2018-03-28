Омская мэрия потратит полмиллиона рублей на снос незаконных рекламных щитов

Департамент имущественных отношений городской администрации объявил соответствующий аукцион.

Согласно информации, размещённой на сайте единой информационной системы в сфере закупок, до конца 2018 года с городских улиц планируют убрать 87 незаконно установленных рекламных щитов. За работу муниципалитет готов заплатить 494,7 тыс. рублей.

Напомним, что городская администрация системно занимается ликвидацией незаконно установленных рекламных щитов и киосков, однако они вновь возникают в разных частях города.