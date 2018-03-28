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Аграрии Приморья вышли в поля
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Аграрии Приморья вышли в поля 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, выход на поля состоялся в шести районах края.
«В Октябрьском районе посеяно 307 гектаров пшеницы, в Уссурийске — 100 гектаров ячменя. Кроме того, аграрии заборонили более 3,8 тысяч гектаров влаги в Ханкайском, Октябрьском, Пограничном, Надеждинском районах, Уссурийске и Артеме», — отметили в ведомстве.
На данный момент хозяйствами края приобретено 25 тысяч тонн минеральных удобрений, засыпано на хранение 47 тысяч тонн семян.
«В этом году до 15% посевных площадей планируется засеять семенами высших репродукции», — добавили специалисты.
Напомним, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 495 тысяч гектаров пашни.
«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.
Отметим, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.
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