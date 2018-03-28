Угрожал всех расстрелять: пьяный уралец устроил дебош на борту самолета

Как сообщает E1.ru, мужчина купил алкоголь в дьюти-фри и пил весь полет. В последние 20 минут полета он начал вести себя агрессивно: кричать на пассажиров и бортпроводников, угрожал женщинам и детям. Мужчина грозился «взорвать самолет и расстрелять пассажиров».

Пассажирка рассказала, что все это происходило уже тогда, когда вставать с кресел уже нельзя из-за посадки. В итоге многим пришлось отстегнуть ремни безопасности и спасаться бегством. Неадекватного пассажира скрутили мужчины, которые удерживали его до конца полета.