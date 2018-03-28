«Спросите у Давыдова»: на месте будущего сквера в «Академ Riverside» сделали платную парковку

Прогулочная зона или платная парковка в «Академ Riverside»? Жители дома № 44 на улице 40-летия Победы бьют тревогу: 18 марта, во время выборов президента, они проголосовали за благоустройство территории под окнами, но на этом месте начали активно обустраивать стоянку. 74.ru разбирался в ситуации.

По словам местных жителей, будку парковщики «воткнули» на их территорию без спроса

По результатам рейтингового голосования власти определили парки и скверы, которые отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Попала в этот список и прогулочная зона на улице 40-летия Победы между улицами Братьев Кашириных и Университетская Набережная. Но вскоре на территорию за домом № 44 на 40-летия Победы (которая, судя по карте, как раз находится в границах, обозначенных для обустройства прогулочной зоны. — Прим. авт.) привезли парковочную будку. А недавно там появились столбики и забор, ограждающий территорию стоянки. Местные жители в недоумении — а как же обещанная прогулочная зона?

— Поставили стоянку, забором обнесли. Когда только началось всё это, мы подошли к рабочим и поинтересовались, на каком основании они тут делают стоянку. Они заверили — разрешение на это дала администрация города, — рассказала местная жительница Наталья Баньязова. — При этом показали некий документ, датированный 2014 годом, с подписью Сергея Давыдова (бывший сити-менеджер Челябинска . — Прим. авт.), без печати. Выглядит он, если честно, как какая-то липа. Мы подготовили заявление в администрацию города и в прокуратуру : занимаемся сейчас сбором подписей с жителей нашего дома.

Вот такой документ стояночники демонстрируют местным жителям

По словам жителей микрорайона, позднее организаторы стоянки предоставили уже другую информацию: что разместить парковку за домом им позволила управляющая компания.

— Но! Когда я пошла в ЖЭК узнать, на каком основании парковка подключились к нашему свету, они ответили, что сами в шоке от этой ситуации, — добавила Наталья. — В итоге от электричества стоянку отключили.

Мы обратились за комментарием в управляющую компанию микрорайона — УК «Ключевые люди». Там заверили — никакого разрешения на строительство парковки они не давали, а земля, на которой выросли забор и будка, муниципальная.

На днях перед домом появился еще и хлипкий забор из сетки-рабицы

— Мы с пониманием относимся и разделяем негодование жителей дома № 44 по поводу размещения стоянки на месте будущего сквера. Однако данное сооружение находится на муниципальной земле — вне зоны досягаемости управляющей компании. Будка запитана не от жилого дома, — заверил гендиректор УК «Ключевые люди» Артём Клименко . — Но мы рады помочь нашим жителям — собираем у них сейчас заявления и будем пересылать их в прокуратуру и другие надзорные органы.

Причастность к этой стоянке отрицают и в администрации Челябинска. Более того, нам сообщили, что письмо от Давыдова, которое парковщики показывают местным жителям, — это подделка.

— Данное письмо никогда Сергеем Викторовичем Давыдовым не подписывалось и директору «Эталон-Транс» не отправлялось. Это явная подделка: нумерации такой у нас нет, подпись не Сергея Викторовича, и в исходящих документах такое письмо не значится, даже бланк неправильно заполнен! Более того, на основании подобного письма никто не разрешает делать парковки, — заверили в пресс-службе городской администрации. — Парковка это организуется на собственной отмежеванной территории. Почему собственники (жители многоквартирного дома. — Прим. авт.) не в курсе этого, непонятно. Если управляющая компания от имени собственников не разрешала делать эту парковку, значит, она нелегальная. В данном случае полиция уже должна разбираться, почему это происходит.

Администрация города разрешения на возведение платной стоянки не давала

В администрации Калининского района уточнили — они тоже получали жалобы на стоянку от жителей дома № 44. И специалист, который выехал на место, выяснил — на днях там действительно поставили забор. И он захватил территорию не только общедомовую, но и ту, на которой запланировано обустройство бульвара.

— Неделю назад на придомовой территории стояла только будка. Сейчас выяснилось, что помимо придомовой территории частично была огорожена территория, которая будет благоустраиваться по программе «Формирование городской среды». Естественно, раз жители требуют убрать будку с их газона, значит, не было собрания жильцов, на котором утвердили бы создание этой парковки, — объяснили в пресс-службе райадминистрации. — Так что, судя по всему, стоянка эта незаконна, и мы будем с ней бороться.

Местные жители сомневаются, что такой забор может хоть от чего-то защитить их автомобили

Сергей Смирнов , директор компании «Эталон-Транс», которая занимается парковкой у дома № 44, настаивает, что разрешение от администрации у них есть. То самое — от Сергея Давыдова, полученное в 2014 году.

— Я сам житель «Академ Riverside». С конца 2013 года, когда начали сдаваться новостройки в этом районе, встал резко вопрос об отсутствии охраняемых автостоянок. В свое время у моего брата, который приехал ко мне в гости, дважды сняли фары, потом у других людей начали пропадать зеркала, колёса. Тогда мы начали поднимать этот вопрос. В итоге с инициативной группой жителей мы обратились к Сергею Давыдову с просьбой разрешить организацию временной некапитальной стоянки для жителей района, — рассказал Смирнов. — Переписка у нас шла полгода. В июне 2014 года Давыдовым было вынесено решение, которое у нас имеется на руках, о выделении земельного участка для организации автостоянки для нужд жителей. На основании этого разрешения мы подали заявку в администрацию города на оформление этого участка в аренду. Переписка до сих пор ведётся, но в ответ мы получаем одни отписки: то земля на балансе у одного учреждения, то у другого. В итоге прошло три года, и сейчас мы выяснили, что там вообще будет строиться автодорога.

Смирнов заверил — никакую территорию они ни у кого не отбирают, и когда там начнут строить бульвар или дорогу — без проблем освободят территорию.

Организаторы стоянки заверили: они будут нести материальную ответственность за доверенные им машины

— На сегодня речь идёт только о возведении временной автостоянки, для того чтобы люди могли оставлять свои автомобили под охраной. Стоянка будет платной. Но мы будем нести материальную ответственность за оставленные на ней автомобили: клиентам будут выдаваться номерные бланки строгой отчётности с нашими печатями, — подчеркнул Сергей Смирнов. — Как только там начнутся какие-то работы под эгидой администрации, мы в этот же момент стоянку свернём и уйдём.

Утверждения о том, что письмо от Сергея Давыдова в мэрии назвали фальшивкой, директор «Эталон-Транса» объяснять не стал и порекомендовал обратиться с этим вопросом к самому бывшему сити-менеджеру, которого 29 сентября задержали по уголовному делу о хищении в 2012—2015 годах денег МУП ЧКТС.